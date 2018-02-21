《盤後部署》內地股市及港股通明日恢復交易，港股有望重返廿天線

《經濟通通訊社２１日專訊》港股今日顯著造好，雖然外圍方面，重磅股沃爾瑪上季盈利遜

預期，股價暴跌１０﹒２％，拖累道指跌２５４點，但港股無受影響，今早高開１７６點或

０﹒５７％，其後在重磅股騰訊（００７００）、匯控（００００５）、工行（０１３９８）等

股份造好下，下午升幅一度擴至６０４點，高見３１４７７點，與廿天線（３１５８８點）只有

約百點距離。最終港股仍升５５８點或１﹒８１％，報３１４３１點，惟由於假期因素，以及Ａ

股未復市，缺乏「北水」下，港股成交仍偏向淡靜，全日只錄得９６７﹒８４億元，按日少

１０﹒３％。

國指升２９０點或２﹒３４％，報１２６８６點。



＊上證估值便宜，後市望重上３２００點＊



港股通明日恢復交易，內地股市亦於明日復市，早前上證跌穿３２００點水平，估值變得便

宜。冀望資金於假期復市後入市買貨，有助滬指反彈重上３２００點關口。

本港方面，近日資金主要追捧騰訊，該股今日已高見４５８元，升至逾兩周高位。加上投資

者憧憬其下月放榜業績理想，不排除騰訊有望繼續試闖４７６﹒６元歷史新高，成為支撐港股的

功臣。此外，部分內銀股，如建行（００９３９）、工行（０１３９８）、平保（０２３１８）

亦漸漸重拾升勢，假如市場不出現新的系統性風險，恆指短期要重返廿天線（３１５８８點）亦

亦無難度。



＊美元或於低位反彈，中資股或受累＊



暫時市場風險因素主要在於美元，因為美元於低位似乎有所反彈，如果後市美元進一步突破

９０﹒５水平，人民幣就會轉弱，短期內將會影響中資股表現。另外，投資者亦關心今晚聯儲局

會議紀要，紀要措辭可能會對加息預期產生重要影響，而本周內多位美聯儲官員會發表講話，亦

可能會對美股帶來影響，預計環球市場波動性繼續加強，而港股預計會以十天線（３０４１１點

）作支持。（ｆｆ）

