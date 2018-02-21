《經濟通通訊社２１日專訊》美高梅（０２２８２）宣布，２０１７年１２月３１日止年度
，公司年度經調整ＥＢＩＴＤＡ錄得４５﹒８７億元，按年增長２﹒１％。純利２３﹒２億元，
按年減少２３﹒６％，每股盈利６１﹒１港仙，每股派息０﹒０９７元。
期內，公司經營收益１５３﹒５６億元增加３％，當中娛樂場總收益１５０﹒５億元，增
３％。
而單計第四季，經調整ＥＢＩＴＤＡ１２﹒９億元，增９﹒２％。（ｆｆ）
21/02/2018 08:51
美高梅去年少賺２４％至２３億，經調整ＥＢＩＴＤＡ４６億增２％
《經濟通通訊社２１日專訊》美高梅（０２２８２）宣布，２０１７年１２月３１日止年度
，公司年度經調整ＥＢＩＴＤＡ錄得４５﹒８７億元，按年增長２﹒１％。純利２３﹒２億元，
按年減少２３﹒６％，每股盈利６１﹒１港仙，每股派息０﹒０９７元。
期內，公司經營收益１５３﹒５６億元增加３％，當中娛樂場總收益１５０﹒５億元，增
３％。
而單計第四季，經調整ＥＢＩＴＤＡ１２﹒９億元，增９﹒２％。（ｆｆ）
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