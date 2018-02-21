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即市新聞

21/02/2018 11:31

《古臣周記》狗年來臨買齊貨，準備三月業績期

　　《古臣周記》踏入狗年，先祝大家今年金銀滿屋，笑口常開，大家喺股市賺到笑！
　　噚日（２０日）港股紅盤低收，表現都比較ｃｈｏｋ。不過，Ａ場未開市，缸友好難期望呢
幾日個市成交會好活躍。港股通又要到聽日（２２日）先重啟，所以呢一兩日係比大家慢慢買貨
嘅時候。

＊Ａ場未復市，帶來買貨機會＊

　　花旗國孖屐最近表現算唔錯，預計短期內繼續鎮定返，大家慢慢接受返加息會加快呢項因素
。不過，阿臣認為，美股升咗咁多年，息口提升會令企業盈利能力削弱，孖屐升勢會慢落嚟，反
而喺弱美金呢個大趨勢之下，資金未來都係會流入新興市場，所以狗年初段博Ａ股港股會跑贏花
旗國市場，咁樣嘅贏面會大Ｄ。
　　仲有半個月就踏入３月業績期，阿臣認為不妨部署Ｄ業績好嘅股份，所以決定加倉騰訊
（００７００）。今次阿臣以平均價０﹒４１銀買入兩張共２００００股騰訊牛證６２３００，
目標係等３月騰訊升破上個月創出嘅歷史新高４７６﹒６銀時沽出。

＊加倉騰訊，渣打擬恢復派息＊

　　至於中海物業（０２６６９），由於已經收復之前失地，於是阿臣喺２﹒６５銀再加注
１００００股。
　　另外，渣打（０２８８８）宣布將召開股東大會商討派息事項，惹來投資者對公司恢復派息
憧憬。阿臣再以２﹒４４銀做５０張行使價９０蚊嘅渣打Ｃａｌｌ　Ｏｐｔｉｏｎ（認購期權）
，等渣打３月時起碼升返上９０蚊樓上。
　　另外，如果南方Ａ５０（０２８２２）可以守得住１６銀，咁到時就再考慮買入相關牛證或
者Ｃａｌｌ　Ｏｐｔｉｏｎ，暫時就再等埋阿爺開局睇吓點先算啦。

　　表列截至２月２１日（１１：１５ａｍ止）投資組合表現：

　　股份　　　　　股數　　　　平均買入價　　　　　　現價　　　　　　　總值
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　港股：
　　騰訊　　　　　１００股　　３６２﹒００元　　４５２﹒８０元　　　　４５２８０元
　　騰訊牛
　　６２３００　　　２萬股　　　　０﹒４１元　　　０﹒４６５元　　　　　９３００元

　　中海物業　　　　２萬股　　　　２﹒５６元　　　　２﹒７７元　　　　５５４００元

　　渣打三月認購權　２５００股　　２﹒４４元　　　　２﹒８０元　　　　　７０００元
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

　　本周買入股份
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　股份　　　　　　每股作價　　　數量　　計及手續費後金額（元）　　　盈╱虧（元）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（不計手續費）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中海物業　　　　２﹒６５元　　１萬股　　　２６５８４﹒０４　　　　　　－－

　　騰訊牛證
　　６２３００　　　０﹒４１元　　２萬股　　　　８２６４﹒６３　　　　　　－－

　　渣打三月認購權　２﹒４４元　　２５００股　　６１００﹒００　　　　　　－－
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

　　股票市值　　　　　　：　１１６９８０元
　　剩餘現金　　　　　　：　　６４８３２元
　　組合淨值　　　　　　：　１８１８１２元

　　組合本月收益表現：　－　３﹒１％（截至上月底止組合淨值：１８７６２５元）
　　組合累計收益表現：　＋７３﹒２％（本金１０５０００元計）（２０１６年８月開倉）

　　＊數據截至今日１１：１５ａｍ

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