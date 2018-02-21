《古臣周記》狗年來臨買齊貨，準備三月業績期

《古臣周記》踏入狗年，先祝大家今年金銀滿屋，笑口常開，大家喺股市賺到笑！

噚日（２０日）港股紅盤低收，表現都比較ｃｈｏｋ。不過，Ａ場未開市，缸友好難期望呢

幾日個市成交會好活躍。港股通又要到聽日（２２日）先重啟，所以呢一兩日係比大家慢慢買貨

嘅時候。



＊Ａ場未復市，帶來買貨機會＊



花旗國孖屐最近表現算唔錯，預計短期內繼續鎮定返，大家慢慢接受返加息會加快呢項因素

。不過，阿臣認為，美股升咗咁多年，息口提升會令企業盈利能力削弱，孖屐升勢會慢落嚟，反

而喺弱美金呢個大趨勢之下，資金未來都係會流入新興市場，所以狗年初段博Ａ股港股會跑贏花

旗國市場，咁樣嘅贏面會大Ｄ。

仲有半個月就踏入３月業績期，阿臣認為不妨部署Ｄ業績好嘅股份，所以決定加倉騰訊

（００７００）。今次阿臣以平均價０﹒４１銀買入兩張共２００００股騰訊牛證６２３００，

目標係等３月騰訊升破上個月創出嘅歷史新高４７６﹒６銀時沽出。



＊加倉騰訊，渣打擬恢復派息＊



至於中海物業（０２６６９），由於已經收復之前失地，於是阿臣喺２﹒６５銀再加注

１００００股。

另外，渣打（０２８８８）宣布將召開股東大會商討派息事項，惹來投資者對公司恢復派息

憧憬。阿臣再以２﹒４４銀做５０張行使價９０蚊嘅渣打Ｃａｌｌ Ｏｐｔｉｏｎ（認購期權）

，等渣打３月時起碼升返上９０蚊樓上。

另外，如果南方Ａ５０（０２８２２）可以守得住１６銀，咁到時就再考慮買入相關牛證或

者Ｃａｌｌ Ｏｐｔｉｏｎ，暫時就再等埋阿爺開局睇吓點先算啦。



表列截至２月２１日（１１：１５ａｍ止）投資組合表現：



股份 股數 平均買入價 現價 總值

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港股：

騰訊 １００股 ３６２﹒００元 ４５２﹒８０元 ４５２８０元

騰訊牛

６２３００ ２萬股 ０﹒４１元 ０﹒４６５元 ９３００元



中海物業 ２萬股 ２﹒５６元 ２﹒７７元 ５５４００元



渣打三月認購權 ２５００股 ２﹒４４元 ２﹒８０元 ７０００元

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本周買入股份

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股份 每股作價 數量 計及手續費後金額（元） 盈╱虧（元）

（不計手續費）

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中海物業 ２﹒６５元 １萬股 ２６５８４﹒０４ －－



騰訊牛證

６２３００ ０﹒４１元 ２萬股 ８２６４﹒６３ －－



渣打三月認購權 ２﹒４４元 ２５００股 ６１００﹒００ －－

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股票市值 ： １１６９８０元

剩餘現金 ： ６４８３２元

組合淨值 ： １８１８１２元



組合本月收益表現： － ３﹒１％（截至上月底止組合淨值：１８７６２５元）

組合累計收益表現： ＋７３﹒２％（本金１０５０００元計）（２０１６年８月開倉）



＊數據截至今日１１：１５ａｍ

