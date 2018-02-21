《異動股》匯控（５）、恒生（１１）均獲大摩唱好，反彈１％

《經濟通通訊社２１日專訊》匯控（００００５）現升０﹒６８％，報８１﹒５元；成交約

５４萬股，涉資４３９９萬元。恆生銀行（０００１１）上升０﹒９５％，報１９１元。

大摩增予兩者「增持」評級，予匯控目標價８８元，而恆生目標價２２０元。

匯豐控股去年業績罕有遜預期，加上無宣派特別股息亦無回購計劃，令市場感到失望。匯控

倫敦股價最新報７２８﹒５便士（折合約７９﹒７７港元），較本港收巿價８０﹒９５港元，再

跌約１﹒４６％，並跌穿８０大關。

匯控倫敦現價較上日收巿收價下跌３２便士或４﹒２％。至於匯控在港股價盤中一度急挫

３﹒２％，低見８０﹒８５港元，全日收巿跌３﹒１１％，報８０﹒９５港元，為表現最差藍籌

。

匯控財務董事麥榮恩（Ｉａｉｎ Ｍａｃｋａｙ）接受外電訪問時表示，未有公布回購主要

受技術性因素影響，集團有機會第二季公布新一輪回購。

高盛發表報告指，匯控未有公布股份回購計劃，反而公布發行５０至７０億美元一級資本證

券，料匯控股價未來會轉弱，因未有回購，而管理層繼續視回購為資本管理工具。

其他相關股份表現如下：



股份（編號） 現價 變幅

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匯豐控股（００００５） ８１﹒５０元 上升０﹒６８％

恆生銀行（０００１１） １９１﹒００元 上升０﹒９５％

東亞銀行（０００２３） ３３﹒３０元 無升跌

創興銀行（０１１１１） １６﹒９０元 無升跌

大新銀行（０２３５６） １７﹒２８元 無升跌

中銀香港（０２３８８） ３８﹒７０元 下跌０﹒５１％

渣打集團（０２８８８） ８９﹒７５元 上升０﹒７９％

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（ｆｆ）

