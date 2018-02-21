《異動股》彌明生活百貨（０８４７３）飆近兩成，再刷新上市新高

《經濟通通訊社２１日專訊》彌明生活百貨（０８４７３）現價上升１９﹒４８％，報
０﹒４６元，再刷新上市新高；主動買盤６３％；成交約３５１５萬股，涉資１５０７萬元。
現時，恆生指數報３０９１１，上升３７點或上升０﹒１２％，主板成交５６﹒１５億元。
表列２月上市半新股表現：
股份（編號） 現價 變幅
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鉅京控股 （０８４５０） ０﹒２２０元 上升 ５﹒７７％
龍昇集團控股 （０６８２９） ０﹒４６０元 上升 ４﹒５５％
ＪＩＡ ＧＲＯＵＰ（０８５１９） ０﹒１７３元 上升 １﹒７６％
雅生活服務 （０３３１９） １１﹒４６０元 上升 ０﹒１７％
興華港口 （０１９９０） １﹒２８０元 上升 ０﹒７９％
彌明生活百貨 （０８４７３） ０﹒４６０元 上升１９﹒４８％
常滿控股 （０８５２３） ０﹒４２０元 無升跌
熒德控股 （０８５３５） ０﹒１３７元 無升跌
澳能建設 （０１１８３） １﹒６９０元 上升 ０﹒６０％
匯聚科技 （０１７２９） ０﹒６００元 下跌 ３﹒２３％
ＴｏｐＳｔａｎｄａｒｄ
（０８５１０） ０﹒２４８元 下跌 ２﹒７５％
德益控股 （０８５２２） ０﹒８００元 上升 ６﹒６７％
ＤＣＢ控股 （０８０４０） ０﹒７５０元 無升跌
匯安智能 （０８３７９） ０﹒３７５元 無升跌
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