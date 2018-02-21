  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

21/02/2018 14:02

【港所新帥】張華峰︰史美倫或改掛名主席慣例，發揮更積極角色

　　《經濟通通訊社記者梁杰華２１日報道》史美倫接任港交所（００３８８）主席傳聞甚囂塵
上，金融服務界立法會議員張華峰向本通訊社表示，史美倫於行內經驗豐富，領導金發局多年，
對金融市場發展十分了解。
　　目前香港推行「同股不同權」幾乎已成定局，史美倫過往亦曾倡議。張華峰認為，史美倫若
擔任港交所主席，或會發揮更積極角色，一改「掛名主席」的慣例。
　　張華峰雖認同過往金發局工作表現，政策有前瞻性，惟張氏覺得過於著重大企業的需要，而
忽略了中小企業，他期望史美倫日後推行新政，要跟券商多作溝通。
　　
＊史美倫或在金融改革參與更多＊
　　
　　比較歷任港交所主席，張華峰指李業廣當年積極引入內地企業來港上市，甚有建樹。但與現
任主席周松崗則「較少接觸」，因為實際決策多由行政總裁李小加負責。
　　他估計，史美倫或會在金融改革中參與更多，把握「一帶一路」以及大灣區的機遇，引進新
經濟公司，相信她與李小加的配合大有可為。
　　有消息指，「同股不同權」的改革上市制度諮詢文件將於月內推出，港交所早前亦表示，希
望下半年能出現首間新經濟公司在港上市。而金發局數年前已提出新股市場多元化，包括研究透
過分設市場、行業或接納不同股權架構，吸引更多企業來港上市。

返回新聞主頁

最新專題
More
生財有道21/02/2018
【港所新帥】史美倫接任下屆港交所主席？ 金融履歷「閃爆」
國際動態21/02/2018
傳英以拒繳分手費 迫歐貿易協議讓步
生財有道21/02/2018
財金名人贈言 論盡財富健康
剖析天下20/02/2018
特朗普基建大計 雷聲大雨點小
剖析天下20/02/2018
英國脫歐 過渡期安排未明
生財有道20/02/2018
【阿里鬥企鵝】淘寶、QQ紅包戰吸睛 騰訊阿里春節續明爭暗鬥
人氣文章
財經新聞
評論
專題
生活副刊
DIVA
最近7天
最近30天
欣欣食乜嘢 ． 曾欣欣
別看輕白蘿蔔 消滯增強抵抗力一樣掂 8
我要退休 ． 羅國森、曾智華
退休投資—三隻鐵股 新文章
有種生活 NEW
【情迷獅頭】為紮獅輟學、拆床！中佬高呼「不做最年輕紮作師」 3
What's On
【拜年攻略】編輯部全員出動！教你7招應對「三姑六婆」必問八卦 8
政是有心 ． 余君雋
駁回陳浩天選舉呈請 凸顯DQ周庭有法有理 11
鬆一鬆 ． 通通
【好想去呀】地球上 13 間「美到會讓你忘記吃飯」的極致美景餐廳！ 5
健康解「迷」
【齊抗流感】港大教授袁國勇授「健康保本法」 2
我家私房菜 ． 韋太
【食得健康啲】素千層 3
政經頑石不低頭 ． 石鏡泉
唔想輸先讀書
樓市點評 ． 汪敦敬
後美國時代的財富轉移 5
玩樂好去處
【賀新年】天際100迎高接福！360度高空賞美景＋VR虛擬飛行體驗 1
心理攻防戰 ． 梁若芊
【明知愛錯】若子女愛上不該愛的人，勸阻有用嗎？ 1
小薯茶水間 NEW
【開工大吉】同事利是好難逗？醒你5大必勝攻略！ 4 新文章
星座命理
【狗年開工大吉】初五開工最好？小心生肖相沖！ 3
玄來更精彩 ． 黃美雲
【2018預測】今年乜行業有景？ 1
我做Marketing ． Michael & Derek
【Share staff新概念】去到邊做到邊！同時打幾份正職賺到盡！ 4
健康大晒 NEW
【消委會報告】以為湯粉麵好清淡？麻辣米線鈉超標2倍！ 3
都市痛症 ． Oscar 治療師
【重新學睡覺】每朝起床腰骨硬過木頭？正確睡姿可紓緩晨僵 1
女子愛財 ． 唐德玲
冒低風險 賺高回報？
綠路閑人 ． lolo
同檯食飯共修行 5
暢所欲妍 ． 屈穎妍
最佳投資，是買一個國家的未來 791
立會透視鏡 ． 馬天娜
DQ姚周 政府迫不得已 106
玩樂好去處
【灣仔新蒲點】全新3層日系雜貨店！集日本直送零食＋美容＋廚具＋Café於一身 1
Member Zone
【家有柴犬 喜事常來】賞你HK$3,888開年大福袋及50份開年利是
香港街頭美食
【新年必備賀年糕】小編反轉廚房！炮製「色香味俱全」臘味蘿蔔糕（附食譜） 3
小薯茶水間 NEW
【10大新興職業】出租大叔、電競家教、陪睡師……原來有呢啲工？ 6
What's On
【拜年錦囊】史上最齊親戚關係稱呼表！「夠誠意、夠體面」賀年禮盒推介 2
第一桶金 ． 方元
和女兒設計投資組合 期望5年50%回報 2
健康Video
【團年食得清淡啲】素盆菜試食 特色菇菌有肉感！ 4
有種生活 NEW
【深入北韓】80後女生做導遊 帶團走進平壤人的生活 2
欣欣食乜嘢 ． 曾欣欣
別看輕白蘿蔔 消滯增強抵抗力一樣掂 8
星座命理
【不會撒嬌的女人】盤點3種最獨立的女人！ 3
「男」言之隱 NEW
男士陰莖硬度分4級 三高人士易不舉 2
陶冬天下 ． 陶冬
算法股災
政是有心 ． 余君雋
泛民無理、學生無恥、司長無能 11
鬆一鬆 ． 通通
【心理測驗】你第一眼看到什麼，就決定你是什麼樣的人！ 4
健康大晒 NEW
【救心黃金十秒】冬天應如何保護心臟？必須了解的危險信號及緊急應對措施 4
玄來更精彩 ． 黃美雲
【對女性不利?!】超級藍血月的啓示 1
我要退休 ． 羅國森、曾智華
退休投資—三隻鐵股 新文章
健康解「迷」
【難以置信】拉筋不但可紓緩痛症，更可延年益壽？ 4
產品簡介

【家有柴犬 喜事常來】分享「喜」氣 內附摺紙教學

【etnet Bonus賞你】E-Max WearHouse 100元現金禮券

【得獎名單】【etnet Bonus賞你】青衣城 ‧「柴犬工房」紙揮春 (一套四款)

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
Lifestyle 生活副刊
SEG 社企廊