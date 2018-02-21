【港所新帥】張華峰︰史美倫或改掛名主席慣例，發揮更積極角色

《經濟通通訊社記者梁杰華２１日報道》史美倫接任港交所（００３８８）主席傳聞甚囂塵

上，金融服務界立法會議員張華峰向本通訊社表示，史美倫於行內經驗豐富，領導金發局多年，

對金融市場發展十分了解。

目前香港推行「同股不同權」幾乎已成定局，史美倫過往亦曾倡議。張華峰認為，史美倫若

擔任港交所主席，或會發揮更積極角色，一改「掛名主席」的慣例。

張華峰雖認同過往金發局工作表現，政策有前瞻性，惟張氏覺得過於著重大企業的需要，而

忽略了中小企業，他期望史美倫日後推行新政，要跟券商多作溝通。



＊史美倫或在金融改革參與更多＊



比較歷任港交所主席，張華峰指李業廣當年積極引入內地企業來港上市，甚有建樹。但與現

任主席周松崗則「較少接觸」，因為實際決策多由行政總裁李小加負責。

他估計，史美倫或會在金融改革中參與更多，把握「一帶一路」以及大灣區的機遇，引進新

經濟公司，相信她與李小加的配合大有可為。

有消息指，「同股不同權」的改革上市制度諮詢文件將於月內推出，港交所早前亦表示，希

望下半年能出現首間新經濟公司在港上市。而金發局數年前已提出新股市場多元化，包括研究透

過分設市場、行業或接納不同股權架構，吸引更多企業來港上市。

