【港所新帥】史美倫接任下屆港交所主席？金融履歷「閃爆」　

《經濟通通訊社２１日專訊》知情人士透露，港交所（００３８８）計劃委任現年６８歲的

史美倫為下一任主席，接替將於４月份任期屆的周松崗。雖然港交所發言人對此不予置評，但有

關傳聞自去年１１月起便不絕於耳。史美倫被認為「根正苗紅」，而且她在金融界「光輝」的履

歷，亦令她被看高一線。

儘管周松崗日前並無就其接班人的傳聞作正面回應，但他表示，史美倫在金融界年資長，亦

曾擔任港交所董事６年，相信在經驗和知識方面都有助推動港交所發展。



＊曾任香港及中國證監會要職＊



史美倫現為行政會議成員，被視為行會內經濟金融「四大支柱」之一，同時，她亦是金發局

主席、匯控（００００５）非執董及匯豐銀行副主席。

史美倫在證劵巿場的經驗非常豐富。９０年代初，律師出身的她開始加入香港證監會，工作

了十年，官至香港證監會副主席，２００１年，她獲時任國務院總理朱鎔基賞識，推薦出任中證

監副主席，成為第一位港人出任內地副部長級官職，直至２００４年９月，她離任中證監後，在

同年１０月隨即獲邀加入行會至今。



＊金發局支持同股不同權公司主板上市＊



史美倫的丈夫是愛國商人查濟民次子查懋成，現為香港中國染廠主席、興業國際

（００４８０）副主席與名力集團主席。

不得不提的是史美倫轄下的金發局支持同股不同權公司可在主板上市，反對上市架構改革，

與港交所行政總裁李小加方向一致。（ｃｌ）

