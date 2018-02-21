《小傳日記》ＱＱ夠英勇，錢莊見追捧；金犬終瞓醒，汪汪招大財！

《小傳日記》花旗國十年期國債收益率又再一次升近３厘，加上零售大佬沃爾瑪舊年第四季

業績唔多掂，股價急瀉咗超過一成，搞到道指都冇運行，跌咗２５４點，再一次守唔住二萬五，

報２４９６４。雖然香江魚缸一向都好受到花旗國影響，但夜期同ＡＤＲ一齊造好，香江呢邊今

朝（２１日）一開工就彈起１７６點，冇幾耐升幅一度縮水至只有１２點，全日低見

３０８８５。但低位買盤不絕喺咁掃中資金融佬，魚缸愈升愈有，中午埋單升咗２７９點。食完

個Ｌｕｎｃｈ返嚟，唔少神州錢莊更加係彈起超過兩巴仙，加上ＱＱ（００７００）喺尾市發發

威抽升近３巴仙，魚缸最多升咗６０４點高見３１４７７，最後埋單計都有５５８點進帳，幅度

有１﹒８個巴仙，報３１４３１。國指就升咗２９０點，幅度有逾兩巴仙，報１２６８６。

今日除咗有神州錢莊撐市，大象（００００５）同小象（０００１１）都畀大摩支摩笛吹起

，各維持增持評級，而細摩仲預計大象今年會再搞回購。大小象全日一洗噚日嘅頹風，分別跳起

近１巴仙同兩巴仙，報８１﹒６銀同１９２﹒５銀。

不過，睇嚟仲有唔少缸友仲未放完假，加上神州缸友聽日（２２日）先正式復工，魚缸全日

主板成交竟然唔夠一千億銀，只有９６８億銀，較噚日少咗超過一成。



＊錢莊跳彈床缸友嗒晒糖，紐期油走高三桶油叫好＊



雖然神州錢莊佬仲未有北水嘅支持，但今日都非常有力兼嚟個大反擊！建行（００９３９）

同中行（０３９８８）飛起近３巴仙，報８﹒５６銀同４﹒４２銀；街坊農行（０１２８８）仲

犀利，完場時升咗超過４巴仙，報４﹒４９銀；工行（０１３９８）亦唔輸蝕，全日剷高逾３巴

仙，報７﹒１１銀。聽日Ａ場就正式開工，錢莊佬有望再炒多一轉。

花旗國石油庫存下降，加上「孖屐」憧憬產油國朋友仔會繼續合作，紐約期油連升咗四日，

但美金反彈就搞到布蘭特期油跌咗０﹒６巴仙，報６５﹒２５美元。油價個別發展，三桶油照樣

落鑊，而且仲愈升愈多，中石化（００３８６）率先跑出，全日飛起近４巴仙，盤中高見

６﹒４７銀，最終以６﹒４２銀埋單；中石油（００８５７）亦升近３巴仙，埋單報５﹒５７銀

；中海油（００８８３）雖然噚日獲富瑞支持叫大家可以繼續「入貨」，「他屐」維持

１６﹒２５銀不變，但噚日腳軟兼跌穿埋十天線。不過，中海油今日終於生生性性跟同行一齊彈

起，最終全日升約３巴仙，埋單報１１﹒６４銀，收復返條十天線。



＊明星佬甦醒閱文氣勢勁，易鑫好生猛雷蛇向上攀＊



香江孖屐如此旺盛，缸友仍對呢班過氣「明星佬」不離不棄，呢班「明星」亦齊齊借勢炒起

，勢頭相當厲害！先係有「史上第二大凍資王」之稱嘅閱文（００７７２）全日跳高約４巴仙，

突破埋廿天線（約７８﹒３銀）添呀，報７９﹒３銀。閱文最省鏡嘅時候雖然曾經高見１１０蚊

，但現價都仲較招親價５５蚊高出逾四成。

有股王ＱＱ坐鎮嘅易鑫（０２８５８）今日彈起超過６巴仙，報６﹒３１銀。雖然易鑫今日

日表現都算幾架勢，但易鑫喺舊年１１月入缸後就一直潛水，搞到唔少缸友成手蟹貨，現價距離

招親價７﹒７銀相差超過１８巴仙，返家鄉嘅日子依然遙遙無期呀。

「李超人」有份投資嘅雷蛇（０１３３７），今日表現就最標青，全日坐火箭升咗２３個巴

仙，報３﹒６９銀，只不過今日升得點勁都好，現價仲係招親價３﹒８８銀以下潛水。

最早入缸嘅眾安在綫（０６０６０）今日都借勢炒起超過３巴仙，報６９銀。眾安喺舊年９

月尾入缸之後一度炒上至９７﹒８銀，離「紅底」關只係一步之遙，惟之後挑戰唔成功之餘，仲

要一直插水，現價離山頂位相差足足近三成，高位入貨嘅缸友真係欲哭無淚。



＊彌明再急升靚到閃星星，騰邦好精靈萬嘉升兩成＊



真正由明星主席揸Ｆｉｔ嘅彌明生活百貨（０８４７３），今再急升４８巴仙收報０﹒５７

銀，成為今日最好表現嘅魚毛，比招親價０﹒２７銀高出一倍有多。其他半新丁魚毛中，萬嘉

（００４０１）亦同樣落鑊，佢今日繼續畀缸友掃貨，最後全日開心彈高約２１巴仙，報

０﹒２０５銀，勁！

鴻運當頭嘅仲有騰邦（０６８８０），佢喺上個禮拜一（１２號）發盈喜，仲話受惠深圳市

騰邦價值鏈股份，同埋附屬公司帶來嘅溢利貢獻，因此預計舊年賺多超過五成，叻！其後佢就一

直Ｋｅｅｐ住爆升啦，收市飆高近１６巴仙，報２﹒４３銀，計埋今日已經連升咗六日，加加埋

埋有超過４２巴仙進帳！



＊披繩打八折超威急急跌，賭收料慘情美高梅照升＊



超威動力（００９５１）打咗近八折向六位買家「披繩」抽水，抽咗近６億大銀，但缸友唔

多俾面兼掟貨以示不滿，今日裂口低開低見４﹒９１銀，全日插近１１巴仙，最終４﹒８７銀埋

單。

神州新能源砵砵車一哥比亞迪（０１２１１）就威水喇，雖然繼續畀大華繼顯唱衰，維持「

掟貨」評級，仲將「他屐」減咗５蚊至３７蚊，不過迪仔依然走強，延續過去五日嘅升勢，今日

再彈起２巴仙，收報７３﹒９銀，六日加埋升咗近１１巴仙，勁！

雖然瑞信估計２月馬交賭收差過預期，但美高梅（０２２８２）就有野村護航，唱好佢啱啱

開幕嘅路氹項目營運起步會好過預期，「他屐」畀４０蚊，叫缸友快啲趁機「入貨」，美高梅今

日最高起飛上到２４﹒２銀，收市報２３﹒７５銀，全日漲１﹒５巴仙。請請！



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