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21/02/2018 10:00

【Ａ股旺旺】滬綜指雞年有波幅無升幅，冀望節後回穩重上３２００

　　《經濟通通訊社記者梁凱菱２１日報道》在剛過去的雞年，滬綜指高低波幅逾５００點，惟
全年僅升不足４０點，可謂有波幅無升幅。不過，券商普遍認為，Ａ股在春節假期後勢開紅盤，
重上３２００點沒難度。
　
＊滬綜指雞年僅升１﹒３％＊
　
　　滬綜指在雞年首個交易日未能迎來開門紅，當日倒跌０﹒６％，並於其後２個月反覆向上，
加上中央在４月決定設立雄安新區，滬綜指一度連升３日，惟受金融監管趨嚴等影響而掉頭向下
，５月見過３０１６點的七個月低位，其後觸底回升，加上６月四闖摩指終於成功、１０月十九
大揭幕，滬綜指重拾升勢，上月中旬創下１１連升的逾２５年最長升浪，月底創過３５８７點的
兩年高位。
　　不過，在今個月初，受累於美國國債債息攀升，環球股市大跌，滬綜指不足十個交易日已跌
至最低的３０６２點，蒸發雞年過去的升幅。即使在隨後３個交易日，亦即是雞年最後３日，滬
綜指最後衝刺，連續開出３支陽燭，惟最終仍未能企穩３２００點收爐，收報３１９９﹒１６點
，３日反彈２％，整個雞年累積僅升１﹒３％，可謂有波幅無升幅。
　
＊分析料Ａ股節後有望順勢而行＊
　
　　綜觀過去１０年，Ａ股在春節後的滬綜指表現，超８０％上漲。其中，在２００９年，滬綜
指在節後１０日的升幅更高達１６﹒６％。目前來看，農曆新年期間外圍市況穩定，而市場普遍
認為Ａ股亦有望在節後乘勝追擊。
　　中金公司認為，雖然近期市場大幅調整，抹去雞年之前的大部分指數收益，但相信僅為復甦
中的調整，預料狗年節後復市有望乘勢而上。
　　國金證券亦表示，考慮到春節後進入「兩會」時期，加上近期市場政策信號回暖，不排除市
場短期有望回穩。
　　不過，值得注意的是，恆生指數在節後首個交易日紅盤高開後走低，收市倒跌２４１點，報
３０８７３點。

＊中小型股票看高一線＊
　
　　至於板塊方面，中信証券認為，內地視龍頭股為價值股，而外資則視之為愈來愈可靠的成長
股。隨著中國經濟總量穩步、健康，並加速回升，相信龍頭股今年可繼續領漲。
　　不過，中國社科院的報告認為，今年藍籌股仍有一段時間維持強勢，惟其後將會「盛極而衰
」。相反，隨著內地積極部署建設創新型國家，料中小型股票將會「否極泰來」。
　　中金公司亦指，不宜對中小市值股票過分悲觀，另看好估值低的周期股，而德意志資管則看
好金融、地產、消費品及互聯網等板塊。

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