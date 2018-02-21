【Ａ股旺旺】一行三會齊唱「強監管」，中證監將加大支持新產業

《經濟通通訊社記者黃燕明２１日報道》在剛過去的雞年，金穩會首次出場，人行加強對商

業銀行表外理財業務管理、牽頭多部門發布資管新規、定性ＩＣＯ為非法公開融資；中證監減持

新規打擊「野蠻減持」，重塑發審制度；三會巨額罰單頻現。監管部門馬不停蹄，監管政策眼花

繚亂，防止「黑天鵝」亂飛，避免「灰犀牛」衝撞，「強監管」成為常態，整治資本市場亂象帷

幕拉開，狗年又將如何發展？國內外金融市場風險仍存「強監管」料將繼續成為狗年資本市場關

鍵詞。

去年１２月的中央經濟工作會議上，國家主席習近平提出，２０１８年經濟工作總基調是

「穩中求進」，清晰提出要打好防控風險、精準脫貧、污染防治三大攻堅戰，要確保金融與實體

經濟，金融與房地產，金融體系內部良性循環。

「一行三會」已相繼召開年度工作會議，金融業穩增長、促改革、防風險將是貫穿全年的重

要任務。與往年工作會議通稿相比，也新增一些今年首次出現的重要表述。



＊人行提升防風險重要性，關注金穩會發揮作用＊



一般而言，貨幣政策會放置於央行年度任務首位，放在第二位則是當前重點工作。在２月５

日－６日召開的人行２０１８年工作會議上，保持貨幣政策穩健中性連續第三年被列在任務之首

，其次便是切實防範化解金融風險，這項任務在２０１７年時位列當年十大任務第三位，在

２０１６年時還僅列當年十大任務第五位，提升到重要位置。

會議提出今年工作的首要任務是保持貨幣政策穩健中性。綜合運用多種貨幣政策工具，保持

銀行體系流動性合理穩定，促進貨幣信貸和社會融資規模合理增長。

在切實防範化解金融風險方面，將進一步完善宏觀審慎政策框架，加強影子銀行、房地產金

融等的宏觀審慎管理。

在改革方面，深化利率市場化改革，繼續探索利率走廊機制，增強利率調控能力。加大市場

決定匯率的力度，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。加強金融基礎設施統籌監管和

互聯互通。

另外，持續推動金融市場平穩健康發展。完善債券違約處置機制。擴大債券市場雙向開放。

完善住房金融體系，建立健全住房租賃金融支持體系。建立完善互聯網金融監管和風險防範長效

機制。

值得留意的是，國務院金融穩定發展委員會成立並於去年１１月召開第一次會議，定調為國

務院統籌協調金融穩定和改革發展重大問題的議事協調機構。市場普遍認為，金穩會將填補分業

監管的空白，或能有效防止監管上各自為戰局面，防止監管不足或監管過度。人行行長周小川在

其新春賀文中亦稱，認真履行金穩會辦公室職責，守住不發生系統性金融風險的底線。金穩會在

今年將發揮甚麼作用，值得投資者期待。



＊中銀監：抑制槓桿率，嚴控貸款流入股市樓市＊



中央經濟工作會議將防範化解重大風險列為今後三年三大攻堅戰之首，並明確「重點是防控

金融風險」，其中主要指的就是銀行風險。中銀監自去年１２月以來，連續出台監管政策並開出

巨額罰單。中銀監主席郭樹清接受《人民日報》專訪稱，要「打好防範化解重大金融風險攻堅戰

」，可見中銀監強監管、去風險的決心。

在年度工作會議上，中銀監提出，要著力降低企業負債率，嚴格控制對高負債率企業融資，

建立聯合授信和債權人委員會機制，加快不良貸款處置速度。

居民槓桿率也首次成為控制的重點。中銀監表示，要努力抑制居民槓桿率，重點是控制居民

槓桿率的過快增長，打擊挪用消費貸款、違規透支信用卡等行為，嚴控個人貸款違規流入股市和

樓市。

２０１７年大幅下降的同業業務將繼續被收縮。中銀監表示，要繼續壓縮同業投資，將特定

目的載體投資作為監管檢查重點，對委外機構實行名單制管理。同時嚴格規範交叉金融產品，推

動銀行及早開始理財業務轉型，逐步壓縮銀信類通道業務。



＊中證監：增加制度包容性和適應性，揪出更多「大鱷」＊



去年中證監頻出政策和措施，保護中小投資者。２月發布定增新規，令發行時間、規模、價

格限制趨嚴；３月開出天價罰單，對鮮言等人操縱市場案罰沒金額近３５億元，是中證監有史以

來最高金額的單筆處罰決定。５月又發布減持新規，全面限制上市公司重要股東集中清倉式的減

持渠道。１０月新一屆發審委履新，被稱為首屆「大發審委」，發審委委員名單不再有創業板和

主板發審委之分，ＩＰＯ審核趨嚴，ＩＰＯ過會率從８０％驟降至６０％以下。

今年中證監延續從嚴監管的態勢，２０１８年工作會議已明確，今年要堅決打好防範化解資

本市場重大風險攻堅戰，加強股市、債市、期貨市場風險監測和應對能力建設。

在改革方面，中證監提出，要以服務國家戰略、建設現代化經濟體系為導向，吸收國際資本

市場成熟有效有益的制度與方法，改革發行上市制度，努力增加制度的包容性和適應性，加大對

新技術新產業新業態新模式的支持力度。中證監還將大力推進監管智能化科技化，持續強化稽查

執法，嚴厲打擊各類違法違規行為。中證監主席劉士余此前指出，稽查系統要以查辦大案要案為

重點，精準打擊肆意妄為、逃避監管、影響惡劣的個人和機構，意味著今年中證監稽查執法將揪

出更多「大鱷」。



＊中保監：春節前夕連發１９張監管函＊



全國保險監管工作會議明確「從嚴監管」是２０１８年保險監管工作的關鍵詞。中保監副主

席陳文輝稱：「監管『長牙齒』才能讓違規機構長記性。」

中保監提出，配足配強監管資源，聚焦股權、資本、資金運用等突出風險和農業保險、中介

市場、互聯網保險等重點領域，集中整治車險市場虛列費用、虛開發票等違法違規亂象。對違法

違規機構，必須依法加大行政處罰力度，堅持高管、機構雙罰，在市場准入、產品審批備案、高

管核准等方面進行必要限制。對影響惡劣、屢查屢犯的機構和人員依法採取頂格處罰，堅決打擊

頂風作案行為，對涉嫌違法犯罪的堅決移送司法。

就在春節前夕，中保監交出「成績單」，２月１３日一舉下發１９張監管函，針對財險公司

備案產品所存在的問題，對１９家財險公司做出了相應的監管措施，旨在提高財產保險公司產品

質量，整治產品備案各種違規問題。

據統計，中保監下發的１９張監管函中，共對１９家財險公司抽查了３８５４種備案產品，

並指出了１６７２種產品存在問題。其中，檢查出的問題產品和問題數量最多的為平安財險。針

對發現的產品問題，中保監對問題產品責令停止使用，並對其中情節嚴重的１０家公司要求在３

個月內禁止備案新的保險條款和保險費率（農險產品除外）。

