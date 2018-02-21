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即市新聞

21/02/2018 19:07

《日入而息》騰訊內銀領漲，港股升５５８點

　　《今天重點》﹡匯控（００００５）、恆生（０００１１）均獲大摩唱好，股價反彈；摩通
　　　　　　　　　表示匯控亞洲業務遜預期，料今年仍有可能再回購
　　　　　　　　﹡莎莎（００１７８）下月底關閉台灣所有店舖，受影響員工２６０名

　　《即日市況》﹡騰訊內銀領漲，港股升５５８點報３１４３１，成交不足一千億

　　《美元匯價》﹡小注買日圓博反彈；歐元最新報１﹒２３２５╱２９，
　　　　　　　　　日圓最新報１０７﹒４０╱４３

　　《公司業績》﹡百本醫護（０２２９３）中期純利升２６％，不派息
　　　　　　　　﹡堡獅龍（００５９２）中期盈轉虧蝕１１８２萬元，中期息１﹒２２仙

　　《公司資訊》﹡新加坡政府投資公司減持金茂（００８１７）及中國機械（０１８２９）
　　　　　　　　﹡海航將１３﹒９億股香港國際建投股票質押給太盟投資；渤海金控與母企海
　　　　　　　　　航資本籌劃重組，申請繼續停牌
　　　　　　　　﹡匯控（００００５）或要為瑞士私銀稅務調查罰款１５億美元
　　　　　　　　﹡力寶華潤（００１５６）收購新加坡上市基金要約結束
　　　　　　　　﹡美瑞健康（０２３２７）今早停牌涉配股，過去三交易日累升近３７％
　　　　　　　　﹡朗廷（０１２７０）向鷹君（０００４１）發新股支付酒店管理費
　　　　　　　　﹡會德豐（０００２０）日出康城５期「ＭＡＬＩＢＵ」最快下月推售
　　　　　　　　﹡嘉華國際（００１７３）下月或推白石角盤，較看好大單位樓價升幅
　　　　　　　　﹡莎莎（００１７８）下月底關閉台灣所有店舖，受影響員工２６０名
　　　　　　　　﹡莊皇集團（０８５０１）獲授２６００萬港元之辦公室重裝及還原合約
　　　　　　　　﹡興勝創建（００８９６）出售青山道商廈一半權益，套現８億元
　　　　　　　　﹡北京燃氣藍天（０６８２８）將於本周五在新交所主板除牌
　　　　　　　　﹡永保林業（００７２３）就被列入除牌第一階段已提交覆核書面申請

　　《神州民企》﹡中國首控（０１２６９）與邁杰思幼兒園訂立合營協議　

　　《中國要聞》﹡內地三部電影票房達１０億元，春節總票房突破５０億元
　　　　　　　　﹡中鋼協表示去年廢鋼出口２２０﹒３萬噸，同比增數千倍
　　　　　　　　﹡一行三會齊唱「強監管」，中證監將加大支持新產業
　　　　　　　　﹡中國核電表示江蘇核電二期工程建成首台機組
　　　　　　　　﹡佳訊飛鴻於明日復牌，控股股東多項措施消除平倉風險
　　　　　　　　﹡深圳證監局責令證通電子改正，指募資不符指定用途

　　《寶島快訊》﹡台股狗年開門紅，收漲２﹒８％，報１０７１４點

　　《其他消息》﹡梁天琦等人被控暴動案，料傳召９７名證人主要為警員；梁天琦等五人涉暴
　　　　　　　　　動案，四男五女陪審團完成宣誓；梁天琦等人涉暴動案，控方稱黃台仰挑撥
　　　　　　　　　群眾衝擊警方
　　　　　　　　﹡葉建源邵家臻指派錢可行，郭榮鏗梁繼昌表反對
　　　　　　　　﹡張華峰稱史美倫或改掛名主席慣例，發揮更積極角色
　　　　　　　　﹡高院頒令樂視正式清盤，遭多家廣告及服務公司追討逾７４００萬元
　　　　　　　　﹡金管局表示１月底綜合利率微跌至０﹒３７厘
　　　　　　　　﹡本港１月二手豪宅買賣錄１６２宗，創八個月新高
　　　　　　　　﹡美聯料豪宅跑贏中小型單位，新界區開價未必進取
　　　　　　　　﹡黃遠輝稱綠置居應循序漸進，不需調整居屋訂價機制
　　　　　　　　﹡海港城新春假期人流按年升９％
　　　　　　　　﹡澳門春節黃金周首６日訪客按年增加７﹒９％
　　　　　　　　﹡九巴車長薪酬福利月薪增加，超時工作時薪增至９６元
（ｚｚ）

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