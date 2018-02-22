《日出而作》道指跌１６６點債息升至２﹒９５％，美匯指升破９０

《外圍重點》歐美主要股市指數收市：



紐約道瓊斯 ２４７９７．７８ 跌 １６６．９７點╱０．６７％

標普５００ ２７０１．３３ 跌 １４．９３點╱０．５５％

納斯達克 ７２１８．２３ 跌 １６．０８點╱０．２２％

倫敦富時１００ ７２８１．５７ 升 ３４．８０點╱０．４８％

法蘭克福ＤＡＸ １２４７０．４９ 跌 １７．４１點╱０．１４％

巴黎ＣＡＣ４０ ５３０２．１７ 升 １２．３１點╱０．２３％



﹡香港時間８：００ａｍ美元兌日圓１０７．５２，歐元兌美元１．２２８０



《最新資訊》﹡樂天集團會長辛東彬辭任日本控股公司行政總裁職務

﹡美國１月二手樓銷售意外減少，供應緊拙推高樓價

﹡英國失業率升至４﹒４％，近兩年來首次上升

﹡聯儲局會議記錄顯示通脹料上升，加強繼續加息信心

﹡新界北規劃兩方案，最多建１３萬伙

﹡范國威強調盼吸自決派支持

﹡鄧家彪表示以陳婉嫻為榜樣

﹡紐約期油微跌待美國公布庫存數據，金價微升

﹡ＭＰＦ特別自願供款，連跌５季

﹡儲局會議記錄推低美股，十年期美債收益率逼近３％

﹡聯儲局會議記錄支持加息多次，美元創逾一周新高

﹡瑞銀微降匯控（００００５）目標至７８元，大摩升中石油至增持

﹡德利機械（０８１４２）料六個月淨利增１﹒２５倍至１﹒３５倍

﹡中科生物（０１２３７）預料去年虧損增加

﹡天彩（０３８８２）料去年度盈轉虧損超過４﹒４７億元

﹡ＥＣＩ（０８０１３）主席吳泰榮出售２０％股權

﹡長和（００００１）公布意大利電訊合營業務去年錄得收益６１﹒８２億歐

元

﹡南順香港（００４１１）中期多賺１２﹒２％至１﹒８６億元，息１３仙

﹡美瑞健康（０２３２７）折讓近１９％配股淨籌１億元，今早復牌

﹡綠葉製藥（０２１８６）新藥獲美國藥監局豁免兒科臨床試驗

﹡藍鼎（００５８２）去年度虧轉盈５億元，不派息



《中國要聞》﹡上海、福建等７地區證監局啟動私募基金現場檢查工作

﹡北京地鐵春運期間日均運送乘客逾３百萬人次增近５％

﹡商務部監測春節消費破９０００億，增長１０﹒２％

﹡阿里發布「新年俗」報告，全球２﹒５１億人集齊五福

﹡春節期間上海出入境人數達８６﹒６萬人次

﹡春節期間離岸人民幣匯率堅挺

﹡國家旅遊局公告春節假期旅遊收入４７５０億元增１３％

﹡證券日報評論稱狗年Ａ股有四大「旺」支持

