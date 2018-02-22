《盤前攻略》Ａ股復市，資金南下港股料重返廿天線

《經濟通通訊社２２日專訊》港股昨日（２１日）大幅造好，在中資金融股的領漲之下，加

上重磅股騰訊（００７００）持續夾高，港股拾級而上，最多曾上升６０４點，高見３１４７７

點。最終收報３１４３１點，上升５５８點或１﹒８０８％。主板成交９６７﹒８４億元，比上

日減少１０﹒２６％。國指上升２９０點或２﹒３３９％，報１２６８６點。滬深股市今日復市

，港股通今日亦恢復。



＊美債息４年新高，道指倒跌＊



聯儲局公布上月議息紀要，顯示經濟增長樂觀外，加息步伐或許增快，美國債券孳息已上升

至四年新高，十年期債息高見２﹒９５７％。道指收市倒跌１６６點或０﹒６７％，報

２４７９７點。納斯特綜合指數跌１６點或０﹒２２％，報７２１８點。標準普爾５００指數跌

１４點或０﹒５５％，報２７０１點。

恆指夜期昨日收報３１４９０點，升１２３點，高水５８點。港股ＡＤＲ比例指數下跌，跌

８９點或０﹒２９％，報３１３４２點，預託證券造價普遍下跌，中移動跌０﹒４８％，折合港

元報７４﹒８９元。騰訊跌０﹒７３％，折合港元報４５４﹒６４元。中石油跌０﹒７３％，折

合港元報５﹒５３元。匯控微升０﹒０８％，折合港元報８１﹒６６元。



＊Ａ股盼重上３２００，騰訊內銀料撐港股＊



早前上證跌穿３２００點水平，估值變得便宜。資金今日有望於假期復市後入市買貨，有助

滬指反彈重上３２００點關口。而本港方面，近日資金主要追捧騰訊，該股昨日已高見４５８元

，升至逾兩周高位，加上投資者憧憬其下月放榜業績理想，不排除騰訊有望繼續試闖

４７６﹒６元歷史新高，成為支撐港股的功臣。此外，部分內銀股，如建行（００９３９）、工

行（０１３９８），以及平保（０２３１８）亦漸漸重拾升勢，假如市場不出現新的系統性風險

，恆指短期料能重返廿天線（３１５８８點）。（ｆｆ）

