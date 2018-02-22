《盤後部署》港股料守穩３０４００，望再挑戰廿天線，吼友邦港所

《經濟通通訊社２２日專訊》受累美股下跌及美債息上升，港股今日大幅回吐，失守

３１０００點關口，昨日強勁升勢曇花一現。道指跌１６６點收報２４７９７點。港股低開

３４７點報３１０８４，滬深兩市復市升幅持續擴大，內銀Ａ股更全線急升，惟港股重磅板塊仍

遇沽壓，恆指曾最多急跌５０１點，低見３０９３０，其後跌幅收窄一半至報３１１９５高位，

尾市跌幅再度擴大，最終收報３０９６５點，跌４６６點或１﹒４８％，成交１２０６﹒７８億

元，較昨日多約２５％。

國指跌１５８點或１﹒２５％，報１２５２８點。滬指「開門紅」升６９點或２﹒１７％，

報３２６８點。



＊留意鮑威爾下周三國會聽證＊



美國聯儲局上月議息紀要中指出，經濟活動繼續保持穩健步伐，或可加強今年物價上升的可

能。美國１０年國債券孳息率由今月初低位２﹒７０厘水平持續攀升，昨日更突破２﹒９５厘，

累漲約０﹒２５厘。展望後市，投資者宜留意兩項消息，其一，聯儲局主席鮑威爾將在美國時間

下周三（２８日）在國會聽證，投資者宜吼其講話對利率前景的看法。其二，美國將於下周二（

２７日）公布耐用品訂單，若數據遠勝預期，反映經濟表現佳，或推進加息步伐，美股將會大幅

波動，定必牽連港股。聯儲局將於美國時間３月２０日至２１日議息，市場現時預期加息機率達

１００％。

受到美國加息信心增強，美匯指數近日走高，由月內低位８８﹒５反覆向上，昨日更升破

９０關口。港元兌美元近日走弱，創約２個月低位，最新報７﹒８２４９。在港美息差因素影響

下，投資者留意資金是否流出本港市場，以至金管局是否有任何舉動。



＊憧憬友邦、港交所業績公布＊



港股通、深滬股市今日復市。早前滬指跌穿３２００點水平，估值變得便宜，今日「開門紅

」大幅反彈，資金重新流入，滬指可望守穩３２００點關口，繼而挑戰３３００點。

踏入藍籌業績期，友邦（０１２９９）、港交所（００３８８）分別將於下周二（２７日）

及下周三（２８日）放榜，若業績優於預期，可望為大市添加向上動力。加上南下北水將重新流

入大市，四大內銀股、騰訊（００７００）勢將成為資金受捧之對象，預料港股短期內仍可挑戰

廿天線（３１４９０點）水平，下行支持位暫在約３０４００點。（ｇｖ）

