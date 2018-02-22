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即市新聞

22/02/2018 19:00

《台股攻略－馮偉明》台股跟隨美股回吐，下跌５２點

　　《台股攻略》台股受到美股連續２天下跌影響，指數在半年線上下徘徊，中小型股成為資金
避風港，包括電池類股、比特幣概念股及生技股等獲買盤支持，收市下跌５２﹒０６點，以
１０６６２﹒３８點作收，成交值為新台幣１２０３億元。
　　台股類股呈現跌多漲少，其中跌幅最重的是玻陶類股，達２﹒４％；食品、油電燃氣跌幅亦
超過２％；塑膠、汽車、水泥下跌逾１％；半導體、光電、通信網路、鋼鐵、橡膠、電腦設備等
均收跌。比特幣概念股吸金力強，撼訊再度漲停，承啟、麗臺、青雲也同步亮燈。另外生技股也
出現跌深反彈，在浩鼎獲不起訴激勵下，易威、佰研、順藥亮燈漲停，醣聯、智擎、寶齡富錦、
翔宇、彥臣等也漲逾５％。金融股穩住大市，包括旺旺保亮燈漲停，新光金、永豐金、合庫金、
第一金、中信金、國泰金、兆豐金、國票金等也均收紅。
　　目前台股年線依然向上，不過就技術形態來看，仍然以區間整理為主，預料指數將在
１０６００－１０８００點之間整理。
《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管　馮偉明》
　
　　＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之
　　　　　　　申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定
　　　　　　　，如因相關建議招致損失，概與富邦銀行（香港）、編者及作者無涉。

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