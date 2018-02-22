《異動股》內銀股全線回調，工行、建行，中行及信行跌約２％

《經濟通通訊社２２日專訊》工商銀行（０１３９８）Ｈ股現價下跌１﹒８３％，報

６﹒９８元，失守２０天線（７﹒０３４元）；成交約１３７１萬股，涉資９６０４萬元。

Ａ股（滬：６０１３９８）現價７﹒０３元人民幣，上升０﹒１５元人民幣，或上升

２﹒１８％，成交１﹒３９億元人民幣，涉及１９６９萬股。現價Ａ股對Ｈ股呈溢價

２４﹒１９％。

建設銀行（００９３９）Ｈ股現價下跌１﹒７５％，報８﹒４１元，失守２０天線

（８﹒４９元）；成交約２５８５萬股，涉資２﹒１９億元。

Ａ股（滬：６０１９３９）現價８﹒６９元人民幣，上升０﹒２１元人民幣，或上升

２﹒４８％，成交１﹒０１億元人民幣，涉及１１５９萬股。現價Ａ股對Ｈ股呈溢價

２７﹒４１％。

現時，恆生指數報３１０６０，下跌３７０點或下跌１﹒１８％，主板成交５６﹒０３億元

。上證綜合指數報３２３６，上升３７點或上升１﹒１８％，成交１０４﹒１５億元人民幣。





表列個別內銀股表現



股份 （編號） 股價 變幅 ∥Ａ較Ｈ溢價

∥（折讓）

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中信銀行（００９９８） ５﹒８６元 下跌２﹒３３％ ∥

（滬：６０１９９８） ６﹒８８元人幣 上升２﹒０８％ ∥＋４４﹒７７％

∥

農業銀行（０１２８８） ４﹒４１元 下跌１﹒７８％ ∥

（滬：６０１２８８） ４﹒２６元人幣 上升２﹒４０％ ∥＋１９﹒１１％

∥

郵儲銀行（０１６５８） ４﹒７６元 下跌１﹒６５％ ∥

∥

民生銀行（０１９８８） ８﹒２８元 下跌１﹒１９％ ∥

（滬：６０００１６） ８﹒５２元人幣 上升１﹒１９％ ∥＋２６﹒８８％

∥

交通銀行（０３３２８） ６﹒３５元 下跌０﹒９４％ ∥

（滬：６０１３２８） ６﹒６３元人幣 上升１﹒２２％ ∥＋２８﹒７４％

∥

招商銀行（０３９６８） ３３﹒７５元 下跌０﹒５９％ ∥

（滬：６０００３６） ３２﹒０１元人幣 上升２﹒０４％ ∥＋１６﹒９５％

∥

中國銀行（０３９８８） ４﹒３５元 下跌１﹒５８％ ∥

（滬：６０１９８８） ４﹒３５元人幣 上升１﹒６４％ ∥＋２３﹒３０％

∥

光大銀行（０６８１８） ４﹒１２元 下跌１﹒４４％ ∥

（滬：６０１８１８） ４﹒３９元人幣 上升１﹒６２％ ∥＋３１﹒３９％

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註：Ａ股對Ｈ股溢價或折讓率已反映匯價因素

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