《異動股》彌明生活再落鑊飆近兩成，現價比招股價高約１﹒５倍

《經濟通通訊社２２日專訊》彌明生活百貨（０８４７３）再落鑊，現價飆升１９﹒３％，

報０﹒６８元，盤中高見０﹒７元，再創上市新高；主動買盤６８％；成交約７７２６萬股，涉

資４５７６萬元。

該股招股價為０﹒２７元，現價比招股價高約１﹒５倍。而以現價計算，該股在最近四個交

易日，暫累計飆１﹒８倍。

現時，恆生指數報３０９７８，下跌４５２點或下跌１﹒４４％，主板成交１９９﹒７１億

元。



表列２月上市半新股表現：



股份（編號） 現價 變幅

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鉅京控股 （０８４５０） ０﹒２０７元 下跌 ０﹒９６％

龍昇集團控股 （０６８２９） ０﹒５９０元 上升 ９﹒２６％

ＪＩＡ ＧＲＯＵＰ（０８５１９） ０﹒１８６元 下跌 １﹒０６％

雅生活服務 （０３３１９） １１﹒２００元 下跌 ２﹒１０％

興華港口 （０１９９０） １﹒２２０元 下跌 ２﹒４０％

彌明生活百貨 （０８４７３） ０﹒６８０元 上升１９﹒３０％

常滿控股 （０８５２３） ０﹒４３０元 下跌 ２﹒２７％

熒德控股 （０８５３５） ０﹒１３６元 下跌 ２﹒８６％

澳能建設 （０１１８３） １﹒７５０元 無升跌

匯聚科技 （０１７２９） ０﹒６３０元 上升 ５﹒００％

ＴＯＰＳＴＡＮＤＡＲＤＣＯＲＰ

（０８５１０） ０﹒２７０元 下跌 １﹒８２％

德益控股 （０８５２２） ０﹒８２０元 無升跌

ＤＣＢ控股 （０８０４０） ０﹒７７０元 無升跌

匯安智能 （０８３７９） ０﹒４９５元 下跌 ２﹒９４％

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（ａｌ）

