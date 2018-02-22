《中資異動》中資航空股升幅擴大，國航現升逾７％闖１２元關

《經濟通通訊社２２日專訊》中資航空股ＡＨ股升幅持續擴大，國航（００７５３）現價上
升７﹒２３％，報１１﹒８６元；主動買盤６６％；成交約２０５９萬股，涉資２﹒３８億元。
國家旅遊局公告，經綜合測算，今年春節假期全國共接待遊客３﹒８６億人次，同比增長
１２﹒１％，旅遊收入４７５０億元人民幣，同比增１２﹒６％。廣東、四川、湖南、江蘇、河
南、安徽、山東、廣西、湖北、浙江等省份接待遊客人數居前十位。
現時，恆生指數報３１１１２，下跌３１９點或下跌１﹒０２％，主板成交７０２﹒５７億
元。
表列相關或同板塊股份表現
股份 （編號） 股價 變幅 ∥Ａ較Ｈ溢價
∥（折讓）
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東航（００６７０） ６﹒６３元 上升４﹒９１％ ∥
（滬：６００１１５） ７﹒８４元人幣 上升５﹒３８％ ∥＋４５﹒８１％
∥
國航（００７５３） １１﹒８６元 上升７﹒２３％ ∥
（滬：６０１１１１） １３﹒４５元人幣 上升７﹒０９％ ∥＋３９﹒８４％
∥
南航（０１０５５） １０﹒３０元 上升６﹒０８％ ∥
（滬：６０００２９） １２﹒０１元人幣 上升６﹒２８％ ∥＋４３﹒７８％
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註：Ａ股對Ｈ股溢價或折讓率已反映匯價因素
（ａｌ）