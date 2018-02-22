《中資異動》中資航空股升幅擴大，國航現升逾７％闖１２元關

《經濟通通訊社２２日專訊》中資航空股ＡＨ股升幅持續擴大，國航（００７５３）現價上

升７﹒２３％，報１１﹒８６元；主動買盤６６％；成交約２０５９萬股，涉資２﹒３８億元。

國家旅遊局公告，經綜合測算，今年春節假期全國共接待遊客３﹒８６億人次，同比增長

１２﹒１％，旅遊收入４７５０億元人民幣，同比增１２﹒６％。廣東、四川、湖南、江蘇、河

南、安徽、山東、廣西、湖北、浙江等省份接待遊客人數居前十位。

現時，恆生指數報３１１１２，下跌３１９點或下跌１﹒０２％，主板成交７０２﹒５７億

元。



表列相關或同板塊股份表現



股份 （編號） 股價 變幅 ∥Ａ較Ｈ溢價

∥（折讓）

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東航（００６７０） ６﹒６３元 上升４﹒９１％ ∥

（滬：６００１１５） ７﹒８４元人幣 上升５﹒３８％ ∥＋４５﹒８１％

∥

國航（００７５３） １１﹒８６元 上升７﹒２３％ ∥

（滬：６０１１１１） １３﹒４５元人幣 上升７﹒０９％ ∥＋３９﹒８４％

∥

南航（０１０５５） １０﹒３０元 上升６﹒０８％ ∥

（滬：６０００２９） １２﹒０１元人幣 上升６﹒２８％ ∥＋４３﹒７８％

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註：Ａ股對Ｈ股溢價或折讓率已反映匯價因素

（ａｌ）

