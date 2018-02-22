  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

22/02/2018 12:45

《午市前瞻》港股隨外圍反覆調整，３０５００點見支持

　　《經濟通通訊社２２日專訊》港股今早大幅回吐，一度跌穿３１０００，受累美股下跌及美
債息上升。據聯儲局一月議息會議紀錄顯示，委員普遍對美國經濟復甦樂觀，並預期通脹會進一
步上升，帶動十年期國債孳息再度逼近３厘關口，昨收報２﹒９５７％，並拖累美股全線向下，
道指跌１６６點，收報２４７９７點；標指及納指則分別軟１４點及１６點，收報２７０１及
７２１８。
　　即使Ａ股狗年首日紅盤高開，但隨著市場憂慮美債息會繼續上揚，港股未能承接昨日強勁升
勢，低開３４７點，其後滬深兩市升幅持續擴大，內銀Ａ股更全線急升，惟港股重磅板塊仍遇沽
壓，半日一度急挫５０１點，低見３０９３０，最終半日跌幅收窄至３３６點或１﹒０７％，收
報３１０９５，主板成交６６０﹒０８億元。
　　上證綜指半日急升６２點或１﹒９５％，報３２６１。國指則下跌１１４點或０﹒９１％，
報１２５７２點。

＊內需股領漲恆指，煤炭金屬股逆市見追捧＊

　　據中國商務部監測，除夕至正月初六（２月１５日至２１日），全國零售和餐飲企業實現銷
售額約９２６０億元人民幣，比去年春節黃金周增長１０﹒２％。內需股逆市造好，蒙牛
（０２３１９）急升３﹒５９％，報２６元，為半日表現最佳藍籌。旺旺（００１５１）漲
１﹒３８％，報６﹒６１元。恆安國際（０１０４４）升０﹒７３％，報７５﹒６５元。萬洲
（００２８８）軟０﹒５４％，報９﹒３元。
　　汽車股亦逆市見追捧，吉利（００１７５）揚１﹒９％，報２４﹒２元。北京汽車
（０１９５８）漲２﹒６３％，報１０﹒９４元。長城汽車（０２３３３）升０﹒６８％，報８
﹒８５元。比亞迪（０１２１１）窄幅升０﹒４７％，報７４﹒２５元。
　　農曆新年假期後，煤炭需求及產能逐步增加，帶動煤價走高，神華（０１０８８）漲
１﹒１２％，報２２﹒６元。兗煤（０１１７１）升１﹒７７％，報１２﹒６４元。中煤
（０１８９８）揚１﹒１２％，報３﹒６２元。
　　Ａ股金屬資源股急漲，洛鉬（０３９９３）逆市急漲６﹒６％，報６﹒２６元，Ａ股則漲停
垛７﹒４１元人幣。紫金（０２８９９）升１﹒８３％，報３﹒９元，Ａ股則上揚３﹒７％報４
﹒７６元人幣。
　　
＊內銀Ｈ股偏軟Ａ股升，潤地中海外跑輸藍籌＊

　　內銀Ａ股造好並未提振Ｈ股表現，建行（００９３９）挫１﹒７５％，報８﹒４１元。工行
（０１３９８）跌１﹒８３％，報６﹒９８元。中行（０３９８８）走低１﹒３６％，報
４﹒３６元。農行（０１２８８）無升跌，報４﹒４９元。招行（０３９６８）跌１﹒３３％，
報３３﹒５元。
　　內房股普遍偏軟，潤地（０１１０９）及中海外（００６８８）分別跌２﹒３％及
２﹒１％，報２９﹒７５元及２８﹒１５元，為半日表現兩大最差藍籌。碧桂園（０２００７）
窄幅升０﹒１４％，報１４﹒３６元。萬科（０２２０２）跌１﹒４９％，報３６﹒４５元。恆
大（０３３３３）軟１﹒６１％，報２４﹒４５元。
　　重磅股方面，騰訊（００７００）跌１﹒２７％，報４５２﹒２元。中移動（００９４１）
跌０﹒８％，報７４﹒６５元。友邦（０１２９９）挫１﹒９４％，報６３﹒１元。港交所
（００３８８）軟０﹒３５％，報２８２﹒２元。匯控（００００５）窄幅升０﹒０５％，報
８０元。

＊葉尚志：市場喜好增長型股份，候低買騰訊＊

　　第一上海證券首席策略師葉尚志對《經濟通通訊社》表示，港股昨日（２１日）大幅偷步炒
作Ａ股復市表現造好，現時該因素已兌現，因此港股今日見獲利盤。不過，葉氏認為，港股基調
相對良好，美國國債息率上升，本港銀行１個月及３個月同業拆息（Ｈｉｂｏｒ）沒有跟隨美債
息上升，反映本港資金流通性理想。然而，港股短期仍有機會受外圍拖累，目前會是反覆調整局
面，港股支持位預期在３０５００點，阻力位在３１５００點。
　　股份方面，他認為市場樂於買入增長型股份及消費型股份，當中，投資者可於４３５元以下
吸納騰訊，以盼其業績造好。（ｆｆ、ｇｖ）

返回新聞主頁

最新專題
More
生財有道22/02/2018
【預算前瞻】王銳強：應未雨綢繆開徵新稅 可下調直接稅作補償
生財有道22/02/2018
【預算前瞻】王銳強：資源應針對性運用 料財赤不會於短期出現
生財有道22/02/2018
【預算前瞻】王銳強：估算錯誤因稅基狹窄 收入支出面對不確定性
國際動態22/02/2018
美軍費擬明年大增13% 劍指中俄
生財有道21/02/2018
【港所新帥】史美倫接任下屆港交所主席？ 金融履歷「閃爆」
國際動態21/02/2018
傳英以拒繳分手費 迫歐貿易協議讓步
人氣文章
財經新聞
評論
專題
生活副刊
DIVA
最近7天
最近30天
我要退休 ． 羅國森、曾智華
退休投資—三隻鐵股
星座命理
【狗年開工大吉】初五開工最好？小心生肖相沖！ 3
形象UP！ ． 藍婷
【職場拜年要知禮！】10大拜年「職場禮儀」 1
陶冬天下 ． 陶冬
股市失樂園 2
小薯茶水間 NEW
【開工大吉】同事利是好難逗？醒你5大必勝攻略！ 5
綠路閑人 ． lolo
同檯食飯共修行 8
政經頑石不低頭 ． 石鏡泉
雞飛狗走重臨？
鬆一鬆 ． 通通
【一生受用】10個實用的生活小技巧！ 2
美女中醫 ． 譚莉英
【新年暴食】減肥大計前功盡廢，綠豆海帶山楂粥瘦身急救 4
走肉廚房 ． Cathy Lee
【補脾益氣】金栗芝蔴油飯 2
醫美正當時 ． 張傑
傷皮膚？不能曬太陽？拆解激光美容七大常見誤解 3
我家私房菜 ． 韋太
【初七吃素】雜錦素炒 1
健康解「迷」
【脾胃弱者食蒜易肚瀉！】配白飯吃可減不適？（內附健脾去濕湯食譜） 3
娛樂情報
黃子華《棟篤特工》6天破2500萬甩「票房毒藥」 影迷齊鼓掌︰吐氣揚眉 2
台灣熱話 ． 姚超文
【台北地道潮州菜】 價格親民水準高！必食鹵水鵝、芋泥鴨、石榴雞 1
健康大晒 NEW
【去膩健脾一杯茶】山楂麥芽陳皮普洱茶，十分鐘消除節日飽滯 2
為理發聲 ． 石老師工作室
萬元呎價 失居屋原意 2 新文章
香港街頭美食
【覓食尖沙咀】70年代日本料理老字號！關西風味鰻魚料理＋名物大阪牛腸鍋
What's On
【全新櫻花主題系列】Starbucks春日櫻花杯＋全新的白桃/柚子布甸 1
論盡中港台 ． 岑逸飛
【2018預測】戊戌狗年，月食修刑 2 新文章
暢所欲妍 ． 屈穎妍
停一停，忍一忍 157
立會透視鏡 ． 馬天娜
DQ姚周 政府迫不得已 106
玩樂好去處
【灣仔新蒲點】全新3層日系雜貨店！集日本直送零食＋美容＋廚具＋Café於一身 1
Member Zone
【家有柴犬 喜事常來】賞你HK$3,888開年大福袋及50份開年利是
香港街頭美食
【新年必備賀年糕】小編反轉廚房！炮製「色香味俱全」臘味蘿蔔糕（附食譜） 3
小薯茶水間 NEW
【10大新興職業】出租大叔、電競家教、陪睡師……原來有呢啲工？ 6
What's On
【拜年錦囊】史上最齊親戚關係稱呼表！「夠誠意、夠體面」賀年禮盒推介 2
第一桶金 ． 方元
和女兒設計投資組合 期望5年50%回報 2
健康Video
【團年食得清淡啲】素盆菜試食 特色菇菌有肉感！ 4
我要退休 ． 羅國森、曾智華
退休投資—三隻鐵股
有種生活 NEW
【深入北韓】80後女生做導遊 帶團走進平壤人的生活 2
欣欣食乜嘢 ． 曾欣欣
別看輕白蘿蔔 消滯增強抵抗力一樣掂 8
陶冬天下 ． 陶冬
算法股災
鬆一鬆 ． 通通
【心理測驗】你第一眼看到什麼，就決定你是什麼樣的人！ 4
「男」言之隱 NEW
男士陰莖硬度分4級 三高人士易不舉 2
政是有心 ． 余君雋
泛民無理、學生無恥、司長無能 11
玄來更精彩 ． 黃美雲
【對女性不利?!】超級藍血月的啓示 1
健康大晒 NEW
【救心黃金十秒】冬天應如何保護心臟？必須了解的危險信號及緊急應對措施 4
星座命理
【玄來咁簡單！】增加財富有妙法
抵玩自助遊
【$10,000玩7日】快閃水都威尼斯 米蘭大教堂朝聖 1
產品簡介

【家有柴犬 喜事常來】分享「喜」氣 內附摺紙教學

【etnet Bonus賞你】E-Max WearHouse 100元現金禮券

【得獎名單】【etnet Bonus賞你】青衣城 ‧「柴犬工房」紙揮春 (一套四款)

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
Lifestyle 生活副刊
SEG 社企廊