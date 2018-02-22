《午市前瞻》港股隨外圍反覆調整，３０５００點見支持

《經濟通通訊社２２日專訊》港股今早大幅回吐，一度跌穿３１０００，受累美股下跌及美

債息上升。據聯儲局一月議息會議紀錄顯示，委員普遍對美國經濟復甦樂觀，並預期通脹會進一

步上升，帶動十年期國債孳息再度逼近３厘關口，昨收報２﹒９５７％，並拖累美股全線向下，

道指跌１６６點，收報２４７９７點；標指及納指則分別軟１４點及１６點，收報２７０１及

７２１８。

即使Ａ股狗年首日紅盤高開，但隨著市場憂慮美債息會繼續上揚，港股未能承接昨日強勁升

勢，低開３４７點，其後滬深兩市升幅持續擴大，內銀Ａ股更全線急升，惟港股重磅板塊仍遇沽

壓，半日一度急挫５０１點，低見３０９３０，最終半日跌幅收窄至３３６點或１﹒０７％，收

報３１０９５，主板成交６６０﹒０８億元。

上證綜指半日急升６２點或１﹒９５％，報３２６１。國指則下跌１１４點或０﹒９１％，

報１２５７２點。



＊內需股領漲恆指，煤炭金屬股逆市見追捧＊



據中國商務部監測，除夕至正月初六（２月１５日至２１日），全國零售和餐飲企業實現銷

售額約９２６０億元人民幣，比去年春節黃金周增長１０﹒２％。內需股逆市造好，蒙牛

（０２３１９）急升３﹒５９％，報２６元，為半日表現最佳藍籌。旺旺（００１５１）漲

１﹒３８％，報６﹒６１元。恆安國際（０１０４４）升０﹒７３％，報７５﹒６５元。萬洲

（００２８８）軟０﹒５４％，報９﹒３元。

汽車股亦逆市見追捧，吉利（００１７５）揚１﹒９％，報２４﹒２元。北京汽車

（０１９５８）漲２﹒６３％，報１０﹒９４元。長城汽車（０２３３３）升０﹒６８％，報８

﹒８５元。比亞迪（０１２１１）窄幅升０﹒４７％，報７４﹒２５元。

農曆新年假期後，煤炭需求及產能逐步增加，帶動煤價走高，神華（０１０８８）漲

１﹒１２％，報２２﹒６元。兗煤（０１１７１）升１﹒７７％，報１２﹒６４元。中煤

（０１８９８）揚１﹒１２％，報３﹒６２元。

Ａ股金屬資源股急漲，洛鉬（０３９９３）逆市急漲６﹒６％，報６﹒２６元，Ａ股則漲停

垛７﹒４１元人幣。紫金（０２８９９）升１﹒８３％，報３﹒９元，Ａ股則上揚３﹒７％報４

﹒７６元人幣。



＊內銀Ｈ股偏軟Ａ股升，潤地中海外跑輸藍籌＊



內銀Ａ股造好並未提振Ｈ股表現，建行（００９３９）挫１﹒７５％，報８﹒４１元。工行

（０１３９８）跌１﹒８３％，報６﹒９８元。中行（０３９８８）走低１﹒３６％，報

４﹒３６元。農行（０１２８８）無升跌，報４﹒４９元。招行（０３９６８）跌１﹒３３％，

報３３﹒５元。

內房股普遍偏軟，潤地（０１１０９）及中海外（００６８８）分別跌２﹒３％及

２﹒１％，報２９﹒７５元及２８﹒１５元，為半日表現兩大最差藍籌。碧桂園（０２００７）

窄幅升０﹒１４％，報１４﹒３６元。萬科（０２２０２）跌１﹒４９％，報３６﹒４５元。恆

大（０３３３３）軟１﹒６１％，報２４﹒４５元。

重磅股方面，騰訊（００７００）跌１﹒２７％，報４５２﹒２元。中移動（００９４１）

跌０﹒８％，報７４﹒６５元。友邦（０１２９９）挫１﹒９４％，報６３﹒１元。港交所

（００３８８）軟０﹒３５％，報２８２﹒２元。匯控（００００５）窄幅升０﹒０５％，報

８０元。



＊葉尚志：市場喜好增長型股份，候低買騰訊＊



第一上海證券首席策略師葉尚志對《經濟通通訊社》表示，港股昨日（２１日）大幅偷步炒

作Ａ股復市表現造好，現時該因素已兌現，因此港股今日見獲利盤。不過，葉氏認為，港股基調

相對良好，美國國債息率上升，本港銀行１個月及３個月同業拆息（Ｈｉｂｏｒ）沒有跟隨美債

息上升，反映本港資金流通性理想。然而，港股短期仍有機會受外圍拖累，目前會是反覆調整局

面，港股支持位預期在３０５００點，阻力位在３１５００點。

股份方面，他認為市場樂於買入增長型股份及消費型股份，當中，投資者可於４３５元以下

吸納騰訊，以盼其業績造好。（ｆｆ、ｇｖ）

