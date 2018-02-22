《外資精點》高盛料友邦去年純利升３８％，但降目標價至７６元

《經濟通通訊社２２日專訊》友邦保險（０１２９９）將下周二（２７日）公布２０１７年

度業績。高盛預測友邦去年純利達５７﹒５７億美元，按年增加３８％，主要受惠於股巿及匯巿

暢旺。高盛重申予友邦「買入」評級，但將目標價由７７元微降至７６元，以反映２０１８年內

含價值略低的影響。

高盛報告指，友邦業績仍然穩健，未見擔心香港巿場顯著惡化的憂慮成真，不過２０１６年

下半年內地客湧港購買保單已令基數大增，料未來增幅難免正常化，但盈利和內含價值表現仍將

強勁。



＊末期息料派０﹒７４５港元＊



報告估計，投資者將關注新管理層的發展大計、內地業務增長、新收入來源、近期的併購行

動（如澳洲和泰國）和派息╱資本政策。

高盛預測，友邦末期息每股派０﹒７４５港元，按年升１７％，意味派息率達２７％。該行

又估計，友邦２０１７年新業務價值達３５﹒２１億美元，同比增加２８％，意味第四季新業務

價值按年升１８％至９﹒４４億美元，當中第四季香港新業務價值升１１％。報告又預測友邦中

國去年下半年的新業務價值按年升５１％。（ｃｌ）



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