【本港經濟】本港１月基本通脹率維持１﹒７％，未來或略為上升

《經濟通通訊社２２日專訊》政府統計處公布，今年１月份整體消費物價與一年前同月比較

，上升１﹒７％，與２０１７年１２月份相若。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，綜合消費

物價指數在今年１月份的按年升幅（即基本通脹率）亦為１﹒７％，亦與去年１２月份相若。

政府發言人表示，１月份基本通脹率與上月相同，維持在溫和的水平。這是由於農曆新年在

不同時候出現（今年在２月中，去年則在１月底）短暫令一些項目如旅遊費用按年下跌。這大致

抵銷了因為一年前燃料費特別回扣造成比較基數較低，令電費按年急升帶來的影響。

發言人續指，未來隨着環球經濟轉強和本地經濟持續擴張，通脹壓力或會在今年餘下時間略

為上升。就２月而言，由於農曆新年在不同時候出現的影響，消費物價指數的按年升幅料會短暫

擴大。政府會繼續密切留意通脹走勢，特別是通脹對低收入人士的影響。

經季節性調整的綜合消費物價指數，在去年１１月至今年１月的三個月期間的平均每月升幅

為０﹒２％，而在去年１０至１２月的三個月期間的相應升幅則為０﹒３％。剔除所有政府一次

性紓困措施的影響，在去年１１月至今年１月的三個月期間的平均每月升幅為０﹒２％，而在去

年１０至１２月的三個月期間的相應升幅則為０﹒３％。

在各類消費物價指數組成項目中，價格在今年１月份錄得按年升幅的類別為電力、燃氣及水

（在綜合消費物價指數中上升１０﹒２％，主要是由於一項電力燃料費特別回扣自去年１月開始

發放導致比較基數較低）、衣履（上升２﹒６％）、外出用膳（上升２﹒５％）、住屋（上升

２﹒５％）。另一方面，價格在１月份錄得按年跌幅的類別為耐用物品（下跌１﹒６％）和雜項

服務（下跌１﹒５％）。（ｃｌ）

