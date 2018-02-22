《美元走勢－羅明立》美匯未必可持續反彈，續候低吸納非美貨幣

最高 最低 東京收市



美元╱日圓 １０７﹒７６ １０７﹒１５ １０７﹒４１

歐元╱美元 １﹒２２８５ １﹒２２６４ １﹒２２７４

英鎊╱美元 １﹒３９１５ １﹒３８９３ １﹒３８９５

美元╱瑞郎 ０﹒９３９８ ０﹒９３８０ ０﹒９３９５

美元╱港元 ７﹒８２７２ ７﹒８２３１ ７﹒８２５７

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《美元走勢》星期三（２１日）歐元區公布２月製造業及服務業採購經理指數都較１月時回

落，而且低於市場預期；德國的情況亦一樣。相反美國同類數字卻優於市場預期，因此美元在歐

美早段於９０關口前反覆靠穩，投資者等待１月聯儲局的會議紀要的公布。而紀要內容亦引發了

市況的波動。局方對經濟前景的看法更為樂觀，認為在稅改及消費者信心增加的情況下，經濟有

可觀的潛能，將令通脹於中期內達到目標水平，支持局方進一步加息。

消息公布後美股一度跳升，但有大行指紀要反映今年加息次數可能多達５次，而１０年債息

漲至２﹒９５％，結果道指以倒跌１６７點收市，而美匯則突破９０水平，非美貨幣全面下挫。

美匯指數在８８﹒００附近兩次築底，現時可能會挑戰９０﹒６０，而９１則是５０天線，此外

，上年底的高位９５至８４﹒３０這跌幅反彈３８﹒２％亦在９１關口前，因此９０﹒６０╱

９１將是重要阻力區。美元暫時受加息因素的支持，但赤字問題加上特朗普傾向利用弱美元的態

度，美匯未必可持續反彈，繼續候低吸納非美貨幣。



方向 入市價 目標位 止蝕



美元╱日圓 買入日圓 １０８﹒０５ １０６﹒５０ １０８﹒５０

歐元╱美元 買入歐元 １﹒２２４０ １﹒２４００ １﹒２１８０

英鎊╱美元 觀 望

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望



《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》

