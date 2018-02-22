消息指港交所（００３８８）明天公布同股不同權諮詢文件

《經濟通通訊社２２日專訊》市場消息人士指出，港交所（００３８８）最快明天（２３日

）公布「同股不同權」上市公司的諮詢文件。

據悉，監管當局屬意僅由個人持有特殊股權，認為較切合「憑科技、創意等資本以外方式成

為大股東」的理念，但部分新經濟公司或由企業持有，相關企業的持股能否具特殊股權及限制，

諮詢文件未擬就此落下討論方案。（ｅｃ）

