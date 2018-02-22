《經濟通通訊社２２日專訊》市場消息人士指出，港交所（００３８８）最快明天（２３日
）公布「同股不同權」上市公司的諮詢文件。
據悉，監管當局屬意僅由個人持有特殊股權，認為較切合「憑科技、創意等資本以外方式成
為大股東」的理念，但部分新經濟公司或由企業持有，相關企業的持股能否具特殊股權及限制，
諮詢文件未擬就此落下討論方案。（ｅｃ）
22/02/2018 09:04
消息指港交所（００３８８）明天公布同股不同權諮詢文件
《經濟通通訊社２２日專訊》市場消息人士指出，港交所（００３８８）最快明天（２３日
）公布「同股不同權」上市公司的諮詢文件。
據悉，監管當局屬意僅由個人持有特殊股權，認為較切合「憑科技、創意等資本以外方式成
為大股東」的理念，但部分新經濟公司或由企業持有，相關企業的持股能否具特殊股權及限制，
諮詢文件未擬就此落下討論方案。（ｅｃ）
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