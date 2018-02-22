《經濟通通訊社２２日專訊》東亞銀行（０００２３）去年全年業績，純利９３﹒４７億元
，按年增加１５１％，第二次中期息派０﹒６０元，連中期息０﹒６８元，全年派息每股
１﹒２８元，派息按年增加１２９％。２０１６年全年派息０﹒５８元，其中第二次中期息
０﹒２８元。
期內淨利息收入１１８﹒３２億元。非利息收入４１﹒２１億元。經營收入１５９﹒５３億
元。未扣除減值損失之經營溢利為７８﹒８６億元。（ｈｌ）
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告
22/02/2018 12:09
東亞（２３）全年賺９３﹒４７億增１﹒５倍，第二次中期息６０仙
《經濟通通訊社２２日專訊》東亞銀行（０００２３）去年全年業績，純利９３﹒４７億元
，按年增加１５１％，第二次中期息派０﹒６０元，連中期息０﹒６８元，全年派息每股
１﹒２８元，派息按年增加１２９％。２０１６年全年派息０﹒５８元，其中第二次中期息
０﹒２８元。
期內淨利息收入１１８﹒３２億元。非利息收入４１﹒２１億元。經營收入１５９﹒５３億
元。未扣除減值損失之經營溢利為７８﹒８６億元。（ｈｌ）
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告
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