《經濟通通訊社２２日專訊》本港外牆及幕牆工程解決方案分包商寶發控股（０８５３２）
公布招股結果，每股定價０﹒２８元，接近原招股價每股０﹒２５元至０﹒３５元的中間偏下範
圍，公司淨籌約３０２０萬元。股份將於明早（２３日）於創業板上市。
公開發售部分獲超額認購約２４﹒３３倍，啟動回撥機制後，公開發售部分比例增至
３０％，一手８０００股中籤率為７０﹒０１％，申請２０手才穩獲一手，而認購２０００萬股
的「頭錘飛」有３張，中籤率為４％。至於配售部分則錄０﹒２３倍輕微超額認購。（ｃｌ）
22/02/2018 09:10
【ＩＰＯ反應】寶發（８５３２）超購逾２４倍，一手中籤率７０％
《經濟通通訊社２２日專訊》本港外牆及幕牆工程解決方案分包商寶發控股（０８５３２）
公布招股結果，每股定價０﹒２８元，接近原招股價每股０﹒２５元至０﹒３５元的中間偏下範
圍，公司淨籌約３０２０萬元。股份將於明早（２３日）於創業板上市。
公開發售部分獲超額認購約２４﹒３３倍，啟動回撥機制後，公開發售部分比例增至
３０％，一手８０００股中籤率為７０﹒０１％，申請２０手才穩獲一手，而認購２０００萬股
的「頭錘飛」有３張，中籤率為４％。至於配售部分則錄０﹒２３倍輕微超額認購。（ｃｌ）
|國際動態22/02/2018
美軍費擬明年大增13% 劍指中俄
|生財有道21/02/2018
【港所新帥】史美倫接任下屆港交所主席？ 金融履歷「閃爆」
|國際動態21/02/2018
傳英以拒繳分手費 迫歐貿易協議讓步
|生財有道21/02/2018
財金名人贈言 論盡財富健康
|剖析天下20/02/2018
特朗普基建大計 雷聲大雨點小
|剖析天下20/02/2018
英國脫歐 過渡期安排未明
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
生活副刊
社企廊
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰