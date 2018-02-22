【ＩＰＯ反應】寶發（８５３２）超購逾２４倍，一手中籤率７０％

《經濟通通訊社２２日專訊》本港外牆及幕牆工程解決方案分包商寶發控股（０８５３２）

公布招股結果，每股定價０﹒２８元，接近原招股價每股０﹒２５元至０﹒３５元的中間偏下範

圍，公司淨籌約３０２０萬元。股份將於明早（２３日）於創業板上市。

公開發售部分獲超額認購約２４﹒３３倍，啟動回撥機制後，公開發售部分比例增至

３０％，一手８０００股中籤率為７０﹒０１％，申請２０手才穩獲一手，而認購２０００萬股

的「頭錘飛」有３張，中籤率為４％。至於配售部分則錄０﹒２３倍輕微超額認購。（ｃｌ）

