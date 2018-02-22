《小傳日記》人人生日年初七，Ａ場復賽火熱紅，香江氣溫跌幾度！

《小傳日記》花旗國魚缸噚晚（２１日）再度偏軟，事關聯儲局公布上月議息紀要，顯示經

濟增長樂觀外，加息步伐或者會加快，所以十年期花旗國債收益率升近３厘，創四年新高。花旗

國魚缸三大指數偏軟，道指收市倒跌１６６點報２４７９７點，納指跌１６點，標準普爾５００

指數跌１４點。噚日一度大升逾六百點嘅香江魚缸，今日就乘勢回調，一開賽低開３４７點，之

後重磅藍戰士ＱＱ（００７００）、神州錢莊、大象（００００５）等回落，帶動魚缸最多唔見

５０１點低見３０９３０點。魚缸之後喺部分藍戰士跌幅減弱之下，加上Ａ場今日紅盤收，跌幅

試過收窄至２３６點報３１１９５點。但係尾市再插過，最終都係以３０９６５點收市，唔見

４６６點或１﹒５％，險守五十天線（３０８４７點），今日係大年初七「人日」，即是「所有

人生日」，似乎只有淡友高興Ｄ。主板成交約１２０７億銀，比噚日多近２５巴仙，睇嚟缸友陸

續放完假後，魚缸成交有望回升返！

國貨就唔見逾１巴仙或１５８點，報１２５２８點。Ａ場方面就飛起逾２巴仙或６９點，報

３２６８點。



＊東亞業績勁街坊亦贈慶，小象創新高磚頭運未到＊



東亞（０００２３）今日放榜，公司全年多賺１﹒５倍，純利達９３億銀，好過孖屐預期。

公司宣派第二次中期息６０仙，連同第一次派６８仙，總計按年增加１﹒３倍。消息刺激股價造

好，今日試過跳起逾２巴仙，埋單回順報３３﹒６５銀。其他港銀街坊好似早前放榜嘅大象、小

象（０００１１），就分別唔見１巴仙同升逾１巴仙，報７９﹒５５銀、１９４﹒９銀，小象更

加破頂高見１９５﹒３銀，２００蚊大關指日可待！

花旗國議息會議紀錄反映加息步伐會加快，對於息口敏感嘅本地磚頭今日腳軟軟。雖然大和

指一手住宅樓價進一步上升，睇好恆地（０００１２）、新地（０００１６）同長實

（０１１１３），但三者今日都係唔見近１巴仙至２巴仙，報５０﹒２銀、１２７﹒４銀同

６６﹒９銀。



＊鐵鳥又飛起國航最歡喜，內房有點疲潤地最水皮＊



華置（００１２７）中午放榜，不過成績表就唔太靚仔，上年全年賺少咗超過四成，搞到食

完ｌｕｎｃｈ之後急住碌低，最多腳軟過近８巴仙，插穿埋１０天線（１２﹒６４８銀），最終

都要瞓低５巴仙，報１２﹒７２銀。華置揸住恆大（０３３３３）逾６巴仙，開到口話啱價會沽

貨，恆大亦跟住碌低約４巴仙，報２３﹒８５銀。

魚缸腳仔軟，一眾內房佬都跟住無力。噚日衝前咗近６巴仙嘅碧桂園（０２００７），今日

就回吐返逾１巴仙，報１４﹒１６銀。同樣係藍戰士代表嘅潤地（０１１０９）就最水皮，碌低

逾４巴仙，報２９﹒２銀，更做埋是日表現最差藍戰士。融創（０１９１８）就跌逾４巴仙，報

３１﹒０５銀。中海外（００６８８）都跌逾３巴仙，報２７﹒８５銀。

鐵鳥又起飛！國家旅遊局公布，農曆新年假期旅遊收入增加近１３巴仙，而民航局就預測春

運期間，民航運輸旅客６５００萬人次，按年升咗一成，勁啊！國航（００７５３）走勢就最厲

害，最勁飛起逾１０巴仙，埋單都跳起近６巴仙，報１１﹒７銀。至於街坊東航（００６７０）

同埋南航（０１０５５），就分別飛起近６巴仙同近５巴仙，報６﹒６９銀和１０﹒１８銀。



＊春節消費勁蒙牛話好正，蘋果有搞作資源佬落鑊＊



春節概念陸續有嚟啊，根據祖國商務部數字，由年三十至初六呢幾日，袓國嘅零售和餐飲企

業實現銷售額，較２０１７年同期增長１０巴仙，刺激內需股齊齊逆市飛起。當中最勁就係蒙牛

（０２３１９）喇，彈高近６巴仙，報２６﹒５銀，係是日最叻藍戰士！旺旺（００１５１）都

跳起２巴仙，報６﹒６６銀。至於缸友關心嘅ＱＱ，股價亦唔見近３巴仙，報４４６﹒４銀。

蘋果「唉瘋Ｘ」雖然唔算好賣得，但計埋其他產品，蘋果每年生產超過１０億個電子產品，

「鈷」喺鋰電池嘅原材料，所以蘋果每年都用唔少「鈷」，加上「孖屐」對電子產品需求咁強勁

，帶挈埋「鈷」嘅價格係咁飆升。「孖屐」上日收到風話，蘋果為咗「鈷」嘅供貨穩定，諗住直

接跳過電池製造商，同鈷礦公司傾長期採購合約，搞到今日唔少神州資源佬都逆市炒起，平時冇

乜缸友吼嘅金川（０２３６２）一馬當先爆升咗三成，報１﹒６９銀。

洛鉬（０３９９３）都唔執輸，Ａ仔晨咁早就已經漲停咗，所以Ｈ仔由朝早開始就不斷係咁

升，全日埋單彈起超過８巴仙，報６﹒３６銀，全日更一度最高見６﹒４７銀，挑戰２００７年

創下嘅６﹒５３４銀新高。



＊手機貨值增中芯升唔停，明星半新丁彌明又急升＊



神州工信部噚日公布話，舊年全國生產咗１９億部智能電話，出口交貨值仲要多咗近１４巴

仙，神州晶片大佬中芯（００９８１）繼噚日升咗超過半成後，今日逆市再升咗近２仙，報

１０﹒１４銀，並且已經連升咗六日，加埋升咗超過１４巴仙。

明星半新丁呢排搶咗唔少風頭，彌明生活百貨（０８４７３）上個禮拜一（１２日）入缸，

頭果三日都冇料到，但自上個禮拜四（１５日）起就開始發威，噚日爆升４８巴仙後，今日再次

逆市急彈最多近５８巴仙，高見０﹒９銀，但埋單只係升咗７巴仙，報０﹒６１銀，比招親價

０﹒２７銀高出１﹒２６倍。



＊大行就住唱友邦急散水，美金漸強勢油股好閉翳＊



ＡＩＡ（０１２９９）會喺下個禮拜二（２７日）放榜，缸友就好似唔多有憧憬，麥格理同

野村噚日仲話佢嘅業務增長會出現放緩，呢兩間大行雖然都仲升佢「他屐」，但係升完之後，「

他屐」依然低過現價水平，兩者對ＡＩＡ嘅前景睇法相當保守。花旗國投行一哥高佬今日都出嚟

講嘢，預計ＡＩＡ舊年多賺３８巴仙，但「他屐」由７７蚊稍為降至７６蚊，加上撞正魚缸今日

插水，喺咁多隻重磅藍戰士入面，ＡＩＡ成為咗缸友主要嘅掟貨對象，全日跣低２巴仙，報

６３蚊，兼跌穿埋條廿天同百天線。

聯儲局噚日公布咗上個月嘅議息會議紀錄，有唔少委員都認為花旗國經濟復甦表現相當唔錯

，仲預期通脹會繼續升，十年期債息再一次升近３巴仙之餘，美金都順勢跳彈床兼再次突破９０

關，搞到油價冇乜運行，「三桶油」噚日強勢反彈完之後就腳軟，中海油（００８８３）同中石

化（００３８６）跌咗超過兩巴仙，報１１﹒３８銀同６﹒２８銀，中石油（００８５７）就跣

低近兩巴仙，報５﹒４８銀。請請！



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