美指全線跌，港股收３０９６５挫４６６點，成交約１２０７億元

《經濟通通訊社２２日專訊》美國聯儲局昨日（２１日）公布１月議息會議記錄，委員預期

通脹將上升，對有必要繼續加息的信心增強，同時，１０年期美債收益率升至４年高位，收報

２﹒９５７厘。美股全線向下，港股隨外圍走低，失守３１０００點關口，未能承接昨日強勁升

勢，今早低開３４７點，其後滬深兩市升幅雖持續擴大，內銀Ａ股更全線急升，惟港股重磅股仍

遇沽壓，拖累大市最多急跌５０１點，低見３０９３０。最終港股以３０９６５點收市，跌

４６６點或１﹒４８％，成交１２０６﹒７８億元，較昨日多約２５％。

國指跌１５８點或１﹒２５％報１２５２８，滬指長假後復市，收升６９點或２﹒１７％，

報３２６８點。



＊內需股走高，煤股受追捧＊



據中國商務部監測，除夕至正月初六（２月１５日至２１日），全國零售和餐飲企業實現銷

售額約９２６０億元人民幣，比去年春節黃金周增長１０﹒２％，刺激內需股走高，蒙牛

（０２３１９）漲５﹒５８％，報２６﹒５元，為最佳表現藍籌；旺旺（００１５１）亦急漲

２﹒１５％，報６﹒６６元，緊隨蒙牛之後。恆安（０１０４４）升１﹒２６％，報７６﹒０５

元。

東亞（０００２３）中午公布去年全年業績，多賺１﹒５倍勝市場預期，股價一度倒升近

２％，惟受大市拖累，全日僅升０﹒３％，報３３﹒６５元。

農曆新年假期後，煤炭需求及產能逐步增加，帶動煤價走高，神華（０１０８８）漲

２﹒０１％，報２２﹒８元。兗煤（０１１７１）升２﹒２５％，報１２﹒７元。

蘋果向礦企直接購買鈷之傳聞帶動，洛鉬（０３９９３）逾１３億元大成交飆逾８％收市報

６﹒３６元；金川國際（０２３６２）更飛升３０％，報１﹒６９元，涉資３﹒７６億元，為全

日升幅最大個股。



＊「三桶油」隨市偏軟，彌明飆六成後升幅急收窄＊



滬指上揚，內銀Ａ股靠穩，惟Ｈ股仍錄跌幅，建行（００９３９）跌１﹒９９％，報

８﹒３９元；農行（０１２８８）軟０﹒４５％，報４﹒４７元；工行（０１３９８）跌

２﹒２５％，報６﹒９５元；中行（０３９８８）跌１﹒８１％，報４﹒３４元。

美國４月期油下跌０﹒１１美元，報６１﹒６８美元，「三桶油」走低，中石化

（００３８６）跌２﹒１８％，報６﹒２８元；中石油（００８５７）跌１﹒６２％，報

５﹒４８元；中海油（００８８３）跌２﹒２３％，報１１﹒３８元。

彌明生活百貨（０８４７３）繼續炒高，尾市時段更升５８％至０﹒９元上市新高，惟獲利

回吐盤突湧現，升幅急降至僅７﹒０２％，報０﹒６１元，較招股價０﹒２７元高出約１﹒３倍

。（ｇｖ）

