《股金豐采－涂國彬》貨幣政策環境改變，市場波動性放大

《股金豐采》在過去一段時間，我們已經習慣了低波動的市場，恐慌指數ＶＩＸ在大部分時

間都圍繞１０水平上落，然而２月的暴漲，一度高見５０﹒３，打破了這片寧靜，讓投資者提高

警惕。



＊美債持續受壓＊



從金融危機後，各國不得不通過各種刺激政策帶動經濟，寬鬆的貨幣政策繼續持續。但隨著

經濟不斷復甦，由美聯儲帶頭加息下，各個央行或跟隨或考慮結束之前的貨幣環境。

在強勁的數據支持下，美國面對通脹上行的壓力，官員們也態度「鷹」派，最新的美聯儲會

議記錄顯示出明確的加息信號，讓我們猜測可能今年有不止三次的加息行動。

美債持續受壓，尤其是１０年期美債收益率升穿其三十多的下跌通道，目前更是創逾四年新

高直逼３％，引發了擔憂，一度讓美股在２月初做出較大的調整，並拖累其他市場和風險資產。



＊注意風險管理＊



雖然春節前各類資產做出超跌反彈，但全球通脹壓力持續，債市繼續遭拋售，隨著資產價格

高企，市場波動性也回來了。我們不能繼續沉浸了之前低波動和低息的狀態中。相信波動性將不

僅僅在股市中體現，匯市和商品等市場也將逐步受到影響。

日圓就在近日突破一年來運行的１０８至１１５區間，一度升破１０６關口，讓我們不得不

重新改變對其的策略，上行壓力增加。

金價在去年１２月中開啟強勁升勢，但近期遇阻１３５０美元而回落，有意考驗５０日線，

後市或更為波動，運行區間擴大至１２００至１５００美元。在高波動下，需要特別注意風險管

理。《永豐金融資產管理董事總經理 涂國彬》（ｍａｒｋｔｏ＠ｗｆｇｏｌｄ﹒ｃｏｍ）



＊ 涂國彬為證監會持牌人士，並無持有上述股份之財務權益

