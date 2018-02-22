《鍾之日記》Ａ股追漲開門紅，港股痛失三萬一

《鍾之日記》２月２２日，香港天氣：陰。香江魚缸：跌。祖國股市：升。



Ａ股市場狗年首個交易日迎來開門紅，各大指數全線紅盤高開兼高收。滬綜指一開市已重上

３２００點大關，全日最高見過３２６９點，最終收市升２﹒１７％，創２０１６年８月１５日

以來最大單日升幅，收報３２６８﹒５６點，為兩周高位；深成指更一舉收復１０５００點及

１０６００點兩個關口，收市報１０６５８﹒９４點，升２﹒１８％。

人民銀行時隔１６個交易日重啟逆回購操作，今日淨投放３５００億元人民幣，創１３個月

以來最多；兩市全日成交有３２５３億元人民幣，較雞年收爐當日（１４日）大增３７％。

春節假期旅遊、餐飲銷售、電影票房表現強勁，帶動一眾消費股大漲。



＊北水未能托起港股＊



港股通恢復開通，但北水未能托起港股。美國聯儲局昨日（２１日）公布１月議息會議記錄

，委員預期通脹將上升，對有必要繼續加息的信心增強，同時，１０年期美債收益率升至４年高

位，收報２﹒９５７厘，美股全線向下。港股隨外圍走低，失守３１０００點關口，未能承接昨

日強勁升勢，今早低開３４７點，即使Ａ場升幅持續，內銀Ａ股更全線急升，惟港股重磅股仍遇

沽壓，拖累大市最多急跌５０１點，低見３０９３０。最終以３０９６５點收市，跌４６６點或

１﹒４８％，成交１２０６﹒７８億元，較昨日多約２５％。

國指跌１５８點或１﹒２５％報１２５２８。



＊消費數據亮麗，內需股逆市炒上＊



內地春節消費數據理想，據商務部公布，除夕至正月初六全國零售和餐飲企業銷售額達

９２６０億人幣，比去年春節黃金周增逾一成。一眾內需股逆市炒上，蒙牛（０２３１９）大升

５﹒６％，升幅冠藍籌，中國旺旺（００１５１）升２％；康師傅（００３２２）亦升１﹒５％

。

另外，三大航空股亦大漲，南航（０１０５５）漲４﹒８％，國航（００７５３）升近６％

，東航（００６７０）Ｈ股大漲６％，Ａ股更漲停。國家旅遊局公布，春節假期中國全國旅遊收

入同比上升１２﹒６％，接待遊客人次增長１２％。另外，民航局預測，春運期間客運量

６５００萬人次，同比增長約一成，多家機構預料民航客運量維持高增長態勢。

事實上，內地春節後的機票熱爆，三亞鳳凰國際機場今日發布信息稱，未來一段時間三亞的

出港機票一票難求。三亞至北京、廣州、深圳、成都、重慶等熱點城市航班的經濟艙機票均已基

本售完。廣州白雲機場亦指，昨天客流量預計達２１萬人次。返程高峰導致多地前往廣州的機票

一票難求，預計高峰將在初十、也就是２５日之後緩解。



＊華置考慮沽恆大，恆大挫４％＊



華人置業（００１２７）去年於市場密密掃貨，斥巨資買入恆大（０３３３３）股份，而受

華置增持的消息帶動，恆大去年股價節節攀升，而華置股價亦受帶挈。今日華置公布去年業績報

告時就表示，當恆大股價達到滿意及吸引水平，可能考慮變現其於恆大部分投資，屆時可能考慮

宣派股息，恆大即現沽壓，全日收挫４％，報２３﹒８５元，但仍較去年底華置買入平均價高出

５５％。華置去年以總代價１３１﹒８２億元購買約８﹒５８億股恆大，平均價約１５﹒３７元

。

華置業績倒退，雖增派息，惟股價仍挫５％，收報１２﹒７２元，華置去年純利按年跌

４２％至３７﹒０９億元，而末期息則由去年１仙，大增至１０仙。去年底華置投資香港上市股

本證券總值逾２３１億元，較２０１６年底大增４倍，全數來自持有恆大股份。



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