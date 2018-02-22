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即市新聞

22/02/2018 17:00

《鍾之日記》Ａ股追漲開門紅，港股痛失三萬一

　　《鍾之日記》２月２２日，香港天氣：陰。香江魚缸：跌。祖國股市：升。

　　Ａ股市場狗年首個交易日迎來開門紅，各大指數全線紅盤高開兼高收。滬綜指一開市已重上
３２００點大關，全日最高見過３２６９點，最終收市升２﹒１７％，創２０１６年８月１５日
以來最大單日升幅，收報３２６８﹒５６點，為兩周高位；深成指更一舉收復１０５００點及
１０６００點兩個關口，收市報１０６５８﹒９４點，升２﹒１８％。
　　人民銀行時隔１６個交易日重啟逆回購操作，今日淨投放３５００億元人民幣，創１３個月
以來最多；兩市全日成交有３２５３億元人民幣，較雞年收爐當日（１４日）大增３７％。
　　春節假期旅遊、餐飲銷售、電影票房表現強勁，帶動一眾消費股大漲。
　　
＊北水未能托起港股＊

　　港股通恢復開通，但北水未能托起港股。美國聯儲局昨日（２１日）公布１月議息會議記錄
，委員預期通脹將上升，對有必要繼續加息的信心增強，同時，１０年期美債收益率升至４年高
位，收報２﹒９５７厘，美股全線向下。港股隨外圍走低，失守３１０００點關口，未能承接昨
日強勁升勢，今早低開３４７點，即使Ａ場升幅持續，內銀Ａ股更全線急升，惟港股重磅股仍遇
沽壓，拖累大市最多急跌５０１點，低見３０９３０。最終以３０９６５點收市，跌４６６點或
１﹒４８％，成交１２０６﹒７８億元，較昨日多約２５％。
　　國指跌１５８點或１﹒２５％報１２５２８。

＊消費數據亮麗，內需股逆市炒上＊

　　內地春節消費數據理想，據商務部公布，除夕至正月初六全國零售和餐飲企業銷售額達
９２６０億人幣，比去年春節黃金周增逾一成。一眾內需股逆市炒上，蒙牛（０２３１９）大升
５﹒６％，升幅冠藍籌，中國旺旺（００１５１）升２％；康師傅（００３２２）亦升１﹒５％

　　另外，三大航空股亦大漲，南航（０１０５５）漲４﹒８％，國航（００７５３）升近６％
，東航（００６７０）Ｈ股大漲６％，Ａ股更漲停。國家旅遊局公布，春節假期中國全國旅遊收
入同比上升１２﹒６％，接待遊客人次增長１２％。另外，民航局預測，春運期間客運量
６５００萬人次，同比增長約一成，多家機構預料民航客運量維持高增長態勢。
　　事實上，內地春節後的機票熱爆，三亞鳳凰國際機場今日發布信息稱，未來一段時間三亞的
出港機票一票難求。三亞至北京、廣州、深圳、成都、重慶等熱點城市航班的經濟艙機票均已基
本售完。廣州白雲機場亦指，昨天客流量預計達２１萬人次。返程高峰導致多地前往廣州的機票
一票難求，預計高峰將在初十、也就是２５日之後緩解。

＊華置考慮沽恆大，恆大挫４％＊

　　華人置業（００１２７）去年於市場密密掃貨，斥巨資買入恆大（０３３３３）股份，而受
華置增持的消息帶動，恆大去年股價節節攀升，而華置股價亦受帶挈。今日華置公布去年業績報
告時就表示，當恆大股價達到滿意及吸引水平，可能考慮變現其於恆大部分投資，屆時可能考慮
宣派股息，恆大即現沽壓，全日收挫４％，報２３﹒８５元，但仍較去年底華置買入平均價高出
５５％。華置去年以總代價１３１﹒８２億元購買約８﹒５８億股恆大，平均價約１５﹒３７元

　　華置業績倒退，雖增派息，惟股價仍挫５％，收報１２﹒７２元，華置去年純利按年跌
４２％至３７﹒０９億元，而末期息則由去年１仙，大增至１０仙。去年底華置投資香港上市股
本證券總值逾２３１億元，較２０１６年底大增４倍，全數來自持有恆大股份。

　　＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形
　　　　　　　式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出
　　　　　　　投資決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

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