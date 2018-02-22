【聚焦人幣】美林美銀上調年底人民幣匯率預測至６﹒８

《經濟通通訊社２２日專訊》美林美銀上調年底人民幣兌美元的匯率預測，由６﹒９調高至

６﹒８。

美林美銀表示，人民幣的表現將主要受到經濟增速放緩、通脹升溫，及對資本流出管控放鬆

的影響，年內仍然看淡人民幣，認為未來人民幣表現將較其他亞洲貨幣弱，惟將年底人民幣兌美

元的匯率預測，由６﹒９調高至６﹒８。（ｋｌ）

