《經濟通通訊社２２日專訊》美林美銀上調年底人民幣兌美元的匯率預測，由６﹒９調高至
６﹒８。
美林美銀表示，人民幣的表現將主要受到經濟增速放緩、通脹升溫，及對資本流出管控放鬆
的影響，年內仍然看淡人民幣，認為未來人民幣表現將較其他亞洲貨幣弱，惟將年底人民幣兌美
元的匯率預測，由６﹒９調高至６﹒８。（ｋｌ）
22/02/2018 13:27
【聚焦人幣】美林美銀上調年底人民幣匯率預測至６﹒８
《經濟通通訊社２２日專訊》美林美銀上調年底人民幣兌美元的匯率預測，由６﹒９調高至
６﹒８。
美林美銀表示，人民幣的表現將主要受到經濟增速放緩、通脹升溫，及對資本流出管控放鬆
的影響，年內仍然看淡人民幣，認為未來人民幣表現將較其他亞洲貨幣弱，惟將年底人民幣兌美
元的匯率預測，由６﹒９調高至６﹒８。（ｋｌ）
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