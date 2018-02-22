《經濟通通訊社２２日專訊》人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日收報６﹒３６０５，
較上個交易日４時３０分收盤價跌１６４點子。全日在６﹒３３７０至６﹒３６３７之間波動。
離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）現跌１２１點子，報６﹒３４９７。
今日人民幣兌一美元中間價報６﹒３５３０，較上個交易日跌１０２點子。（ｋｌ）
22/02/2018 16:58
【聚焦人幣】人幣兌一美元即期收跌１６４點子，報６﹒３６０５
《經濟通通訊社２２日專訊》人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日收報６﹒３６０５，
較上個交易日４時３０分收盤價跌１６４點子。全日在６﹒３３７０至６﹒３６３７之間波動。
離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）現跌１２１點子，報６﹒３４９７。
今日人民幣兌一美元中間價報６﹒３５３０，較上個交易日跌１０２點子。（ｋｌ）
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