【聚焦人幣】人幣兌一美元即期收跌１６４點子，報６﹒３６０５

《經濟通通訊社２２日專訊》人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日收報６﹒３６０５，

較上個交易日４時３０分收盤價跌１６４點子。全日在６﹒３３７０至６﹒３６３７之間波動。

離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）現跌１２１點子，報６﹒３４９７。

今日人民幣兌一美元中間價報６﹒３５３０，較上個交易日跌１０２點子。（ｋｌ）

