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26/02/2018 18:10

《陸言堂－陳永陸》港股可望跟隨美股再破高位

　　《陸言堂》美股周五（２３日）顯著上升，三大指數收市均升超過１％，主因是聯儲局公布
最新的半年度貨幣政策報告中提到，今年仍然會繼續以循序漸進步伐加息，所以令市場憧憬聯儲
局未必會加快加息步伐，紓緩市場憂慮，同時亦令美國國債孳息率回落，因而刺激美股的表現。
　　由於市場對加息的憂慮正在下降，加上ＶＩＸ的問題正在解決，所以相信美股最差的時間已
經過去，絕對可以在未來三個月上試歷史高位。要知道之前ＶＩＸ出現波動，引發全球股市的原
因，其實源於通脹的預期升溫，導致債息顯著上升，但要留意的是通脹壓力是否真的有急升的情
況？

＊通脹未見急升＊

　　事實上，英倫銀行雖已表示，加息步伐會加快，同時聯儲局對於息率上調速度的想法，亦似
乎有改變的空間；可是實際上，通脹暫時沒有急升的條件，主因是資源價格至今都沒有顯著上升
。最佳的印證是，如果參考ＣＲＢ指數，其實去年累積升幅只有０﹒２７％，而今年的升幅，亦
只有１﹒５３％，如此小的升幅，其實很難引發通脹。事實上，就算２０１６年升幅達
９﹒２１％，亦只是因為２０１４及１５年的跌幅，分別達１７﹒９２％及２３﹒３５％，在累
積跌幅太大，所以令２０１６年ＣＲＢ指數出現反彈所致。

＊主要央行短期難加快加息步伐＊

　　當然，隨著全球經濟增長步伐加快，市場對通脹的預期自然會有所上升，同時亦可能令今年
ＣＲＢ指數升幅最終超過１０％，可是由於市場仍然在消化金融市場近日的波動，以及觀察美國
稅改方案、三中全會的結果等因素對全球經濟帶來的影響，所以ＣＲＢ指數暫時未有顯著上升，
２０１８年的升幅亦只有１﹒５３％，故此如果說第一季的通脹會顯著上升，其實有點不可能；
亦即是短期聯儲局等主要央行，不可能在短期加快加息步伐，亦即是美元很難大幅回升。所以，
區內市場暫時仍然可以穩步向上，亦令未來３個月恆指可望跟隨美股，再突破歷史新高。

＊業績期利好港股再試三萬二＊

　　而除了上述因素，港股亦開始進入業績期，雖然匯控（００００５）業績未如市場預期，亦
未有明確表達回購股份的金額，但股價亦只是受壓一日便回升。所以，相信業績期對港股而言
，會有支持作用，同時亦有助恆指短期再上試３２０００點的阻力。《獨立股評人　陳永陸》

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