《權證紅盤－朱紅》港交所將發上市諮詢文件及派業績，留意認購證

《權證紅盤》農曆新年後首次和大家見面，先祝各位新年進步！身體健康！投資順利！

新年後的港股延續了假期前的波幅，恆指即市波幅達４００至６００點，但成交金額則比假

期前略低，只有約１２００億元。不少藍籌股經歷了２月頭的低位反彈後，近日處於整固待變。

投資者適宜在現階段謹慎入市，小心控制風險。外圍方面，根據聯儲局１月議息會議記錄顯示，

委員普遍對美國經濟復甦樂觀，並預期通脹進一步上升，帶動十年期國債孳息再度逼近３厘關口

。



＊牛熊證分布看恆指或下試３０３００＊



從恆指牛熊證街貨分布圖來看，現在恆指牛證的重貨區集中在３０３００至３０５００點，

共有約２０００張期指合約；而恆指熊證的重貨區的街貨，在３１５００至３１７００點，約

１１７０張期指合約。從恆指牛熊證分布圖分析看，投資者小心恆指再次下試３０３００點附近

區域。

過去一周共有５﹒２億元流入窩輪市場，同時有２﹒５億元流出，資金淨流入約２﹒７億元

。在流入的資金中，排行第一是兗州煤業（０１１７１）認購證，有１﹒３億元流入。第二大是

平保（０２３１８）認購證，有９５００萬元流入。第三大流入的是恆指認沽證，有約

４５００萬元流入。第四大是建行（００９３９）認購證，有４１００萬元流入。

至於上周資金流走方面，最多資金從吉利（００１７５）認購證流出，大約有１﹒１億元流

走。第二大是騰訊（００７００）認購證，有５９００萬元流走。



＊港交所今將發表新上市制度市場諮詢＊



港交所（００３８８）今日將發表《新興及創新產業公司上市制度市場諮詢》，並接受同股

不同權，以及未有收入的生物科技公司等其他新興及創新產業上市的修訂，諮詢市場意見。市場

預計相關修訂最快可於４月底至５月初完成，並接受上市申請。另外，港交所將於下周三（２８

日）公布全年業績，某研究部調高港交所的目標價至３００元。近日股價從２月頭的低位

２５５﹒２元反彈至２０天線２８０元以上，如看好港交所，可留意港交所認購證２３６９８，

行使價３００﹒９３元，今年７月到期，實際槓桿約６倍。

《中銀國際股票衍生產品部董事 朱紅》

