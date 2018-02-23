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即市新聞

23/02/2018 15:54

《權證紅盤－朱紅》港交所將發上市諮詢文件及派業績，留意認購證

　　《權證紅盤》農曆新年後首次和大家見面，先祝各位新年進步！身體健康！投資順利！
　　新年後的港股延續了假期前的波幅，恆指即市波幅達４００至６００點，但成交金額則比假
期前略低，只有約１２００億元。不少藍籌股經歷了２月頭的低位反彈後，近日處於整固待變。
投資者適宜在現階段謹慎入市，小心控制風險。外圍方面，根據聯儲局１月議息會議記錄顯示，
委員普遍對美國經濟復甦樂觀，並預期通脹進一步上升，帶動十年期國債孳息再度逼近３厘關口


＊牛熊證分布看恆指或下試３０３００＊

　　從恆指牛熊證街貨分布圖來看，現在恆指牛證的重貨區集中在３０３００至３０５００點，
共有約２０００張期指合約；而恆指熊證的重貨區的街貨，在３１５００至３１７００點，約
１１７０張期指合約。從恆指牛熊證分布圖分析看，投資者小心恆指再次下試３０３００點附近
區域。
　　過去一周共有５﹒２億元流入窩輪市場，同時有２﹒５億元流出，資金淨流入約２﹒７億元
。在流入的資金中，排行第一是兗州煤業（０１１７１）認購證，有１﹒３億元流入。第二大是
平保（０２３１８）認購證，有９５００萬元流入。第三大流入的是恆指認沽證，有約
４５００萬元流入。第四大是建行（００９３９）認購證，有４１００萬元流入。
　　至於上周資金流走方面，最多資金從吉利（００１７５）認購證流出，大約有１﹒１億元流
走。第二大是騰訊（００７００）認購證，有５９００萬元流走。

＊港交所今將發表新上市制度市場諮詢＊

　　港交所（００３８８）今日將發表《新興及創新產業公司上市制度市場諮詢》，並接受同股
不同權，以及未有收入的生物科技公司等其他新興及創新產業上市的修訂，諮詢市場意見。市場
預計相關修訂最快可於４月底至５月初完成，並接受上市申請。另外，港交所將於下周三（２８
日）公布全年業績，某研究部調高港交所的目標價至３００元。近日股價從２月頭的低位
２５５﹒２元反彈至２０天線２８０元以上，如看好港交所，可留意港交所認購證２３６９８，
行使價３００﹒９３元，今年７月到期，實際槓桿約６倍。
《中銀國際股票衍生產品部董事　朱紅》

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