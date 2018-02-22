【預算前瞻】王銳強：應未雨綢繆開徵新稅，可下調直接稅作補償

《經濟通通訊社記者陳佩珊２２日報道》政府２００６年曾公布有關建議改革香港現行稅制

的諮詢文件，對不同的擴闊稅基方案進行研究，當時認為透過開徵商品及服務稅（ＧＳＴ）以擴

闊稅基為最可行的方案，可惜最後未有達成社會共識。

香港稅務學會理事王銳強接受本通訊社專訪時表示，本港稅基狹窄的問題，早在２０多年前

已開始討論。但２００６年推出諮詢文件時，當時本港經濟回復到不俗的狀況，未有普遍市民認

為需要開徵新稅種。而且有意見擔心消費稅會影響基層生活、壓抑消費，以及拖累零售和旅遊業

等，導致有關建議最終被擱置。



＊消費稅值得考慮，政府可提供補貼＊



雖然現時本港財政狀況健康，未有迫切性引入新稅制，但他認為，應該趁經濟好時便未雨綢

繆、作好準備。而且現時屬於討論開徵新稅的有利環境，因市民對人口老化的意識已有所提高，

亦逐漸理解經濟波動所帶來的衝擊。隨著老年人口增加，開支會隨之提升，需要有稅制改革來避

免結構性赤字出現。

他提議，政府可利用充裕的財政儲備來為擴闊稅基製造有利環境。例如可利用儲備來為低收

入市民作出稅務補貼，或者下調入息稅、薪俸稅或利得稅等直接稅，令市民更易接納。因政府的

最終目的是要擴闊稅基，而非增加稅收。

至於怎樣的新稅種最適合本港，他始終認為，消費稅未有牽涉較大的稅制改革，是值得考慮

，而且基礎廣闊，每消費便需要繳稅，受經濟波動所影響的程度不大。同時亦可考慮開徵奢侈品

稅，因要繳稅的主要是富裕人士，對於整體消費意欲亦不會帶來大打擊。另外，市民對環保意識

提高，相信對環保稅不會有太大抗拒。

