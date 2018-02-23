《日出而作》美債息跌道指反彈１６４點，圓匯上升，油價漲近２％

《外圍重點》歐美主要股市指數收市：



紐約道瓊斯 ２４９６２．４８ 升 １６４．７０點╱０．６６％

標普５００ ２７０３．９６ 升 ２．６３點╱０．１０％

納斯達克 ７２１０．０９ 跌 ８．１４點╱０．１１％

倫敦富時１００ ７２５２．３９ 跌 ２９．１８點╱０．４０％

法蘭克福ＤＡＸ １２４６１．９１ 跌 ８．５８點╱０．０７％

巴黎ＣＡＣ４０ ５３０９．２３ 升 ７．０６點╱０．１３％



﹡香港時間８：００ａｍ美元兌日圓１０６．６７，歐元兌美元１．２３３１



《最新資訊》﹡美國上周申領失業金人數意外減少７０００人

﹡達拉斯聯儲為加快加息步伐降溫，稱今年加息三次合理

﹡歐洲央行會議記錄顯示調整貨幣政策指引仍為時尚早

﹡香港仔南濤閣８６０萬元，港島居屋王

﹡姚松炎空降參選，料ＤＱ效應添勝算

﹡鄭泳舜強調冀１１年地區經驗打動選民

﹡澳洲擬動用退休金儲備投資美國基建

﹡美元回落，日圓受避險需求帶動升近１％

﹡美虛擬貨幣交易所營運人涉詐騙被起訴

﹡ＲＥＦ（０１６３１）料全年溢利及收益大增

﹡力高（０１６２２）擬發行３億美元優先票據

﹡三生製藥（０１５３０）治療兒童ＩＴＰ注射液獲臨床試驗批件

﹡正大企業（０３８３９）全年多賺１倍至１６３５萬美元，不派息

﹡黛麗斯國際（００３３３）中期純利１９８３萬增１１倍，息５仙



《國企紅籌》﹡東亞（０００２３）遭大摩摩通維持減持，麥格理續望騰訊（００７００）

４５０元

﹡港股失守３萬１，北水節後重投買工行（０１３９８）神華（０１０８８）

建行（００９３９）瑞聲（０２０１８）



《中國要聞》﹡小米雷軍發帖誓重奪中國第一

﹡長江存儲回應蘋果採購稱仍處保密期，暫時無可奉告

﹡春運旅客發送量創新高，初十前海南返京機票全售罄

﹡煤炭央企整合動作不斷，分析料中煤或扮演重要角色

