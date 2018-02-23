《盤前攻略》美股回升港股望挑戰廿天線，吼港所炒同股不同權消息

《經濟通通訊社２３日專訊》美股隔晚回升，美債息回落，港股今日有望反彈。

港股低開３４７點報３１０８４，滬深兩市復市升幅持續擴大，內銀Ａ股更全線急升，惟港

股重磅板塊仍遇沽壓，恆指曾最多急跌５０１點，低見３０９３０，其後跌幅收窄一半至報

３１１９５高位，尾市跌幅再度擴大，最終收報３０９６５點，跌４６６點或１﹒４８％，成交

１２０６﹒７８億元，較前日多約２５％。

國指跌１５８點或１﹒２５％，報１２５２８點。滬指「開門紅」升６９點或２﹒１７％，

報３２６８點。



＊道指反彈１６４點，美債息仍然高企＊



美國上周首次申領失業救助人數減少７０００人至２２﹒２萬人，較市場預期佳，刺激道指

上揚１６４點，收報２４９６２點。１０年期美債收益率紐約尾市報２﹒９２６％，上日曾見４

年高位２﹒９５７％；惟今早亞洲市稍為回升上２﹒９３％之上。目前美債息距離３厘關口僅一

步之遙，債息升勢過急，或會影響大市表現，投資者宜密切留意。

恆指夜期昨日收報３１２６８點，升３１８點，高水３０２點。港股ＡＤＲ比例指數上升，

漲１６８點或０﹒５４％，報３１１３４點，預託證券造價普遍上揚，中移動漲０﹒０６％，折

合港元報７４﹒６９元。騰訊揚１﹒０１％，折合港元報４５０﹒９２元。美國原油庫存意外減

少，紐約４月期油先跌後升，收漲１﹒０９美元，報每桶６２﹒７７美元，中海油漲

１﹒２６％，折合港元報１１﹒５２元。匯控微升０﹒４０％，折合港元報７９﹒８７元。



＊港交所今日發表同股不同權諮詢報告＊



滬深股市復市後，滬指昨日「開門紅」大幅反彈，若資金能重新流入，滬指可望守穩

３２００點關口，繼而挑戰３３００點。

踏入藍籌業績期，友邦（０１２９９）、港交所（００３８８）分別將於下周二（２７日）

及下周三（２８日）放榜，若業績優於預期，可望為大市添加向上動力。加上南下北水將重新流

入大市，四大內銀股、騰訊（００７００）勢將成為資金受捧之對象，預料港股短期內仍可挑戰

廿天線（３１４９０點）水平，下行支持位暫在約３０４００點。

據報，港交所今日將發表對同股不同權之諮詢報告，內容有關未有收入的生物科技公司等新

興公司，以及創新產業公司之上市修例。而同股不同權公司最快可在４月下旬或５月初遞交上市

申請。若然該等修例能推行得宜，可有助提高大市成交額，推升港交所向好。投資者可吼實港交

所走勢。（ｇｖ）

