《窩輪匯智－劉嘉輝》有效槓桿何時最「有效」？

《窩輪匯智》春節假期後北水重臨香江，整體大市交投較假期前逐步回升，然而恆指卻出現

日升日跌的上落市格局，暫受阻於２０天線即約３１４００點附近，５０天線支持則於

３０９００點水平。在較窄的波幅當中，不少投資者會透過利用輪證作槓桿化部署，一方面可動

用較少資金，另一方面即使看錯市最壞情況只為損失全本本金，沒有被追加孖展的風險。



既然要利用槓桿作短炒，就要明白及找對能提供「有效」槓桿的產品。投資者留意市場上的

報價機或是網站，總會見到每隻窩輪，不論是任何條款，都會顯示其「有效槓桿」。可不要以為

寫上有效，該產品便會一定依照這個槓桿效應去追逐相關資產的表現。



所謂「有效槓桿」是對產品理論上能提供槓桿倍數的一個參考，當中有多個因素會影響實際

的槓桿表現。投資者經常有個問題，為何手持認購證跌的時候「跟得足」，升的時候又「升不足

」，是否是發行人從中作梗？



讓我們取一個實例。舜宇（０２３８２）由去年１１月一度升破１５０元，其後急跌至１２

月底低位９３﹒２元，這一段跌幅為３８％。假設投資者於高位買入一隻３月到期，行使價為

１４０﹒９８元的認購證，該認購證已由近０﹒２５元跌至淪為「仙輪」。繼續持有至今，即使

股價已回升３９％至近１３０元，該證只有０﹒０４元左右，未有跟「有效槓桿」反映正股的升

幅。



這是因為該窩輪由「價內」跌至「深入價外」，內在值全失之餘，三個多月的時間值亦一去

不返。而由於正股仍未能由「價外」變回「價內」，價格只餘下不足一個月的行使機會，這亦解

釋了為何輕微反彈時「不跟行」。要保持窩輪跟蹤正股表現的程度，時刻留意到期前行使機會，

選擇合適的行使價及到期日的窩輪。引伸波幅水平變化如何影響窩輪表現？下周再談。

《香港匯豐環球資本市場上市產品銷售聯席總監 劉嘉輝》



＊此產品無抵押品，價格可升可跌，投資者或損失所有投資。投資前應了解產品風險，若需

要應諮詢專業建議。

