《選股情報》仍持２月２０日之議。
２０日題：「３１５」
文：「今次回升，重大阻力在３１５。此位如未能短期上破，亦宜守於３００位。」
《香港經濟日報研究部主管 石鏡泉》
23/02/2018 09:07
《選股情報－石鏡泉》仍持舊議
《選股情報》仍持２月２０日之議。
２０日題：「３１５」
文：「今次回升，重大阻力在３１５。此位如未能短期上破，亦宜守於３００位。」
《香港經濟日報研究部主管 石鏡泉》
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