《專家之言－張穎群》歷史紀錄賣國債，奈何皆因財赤漲

《專家之言》美國總統周前公布２０１９年度財政預算案，增加軍費一成，重點基建項目

１﹒５萬億美元，華府僅支付２０００億美元，餘下由地方政府自行解決。估計來年財赤接近萬

億美元，１０年內可升至７﹒１萬億美元。期內收入將會減少２﹒７萬億美元。收入減少，支出

增加，加印國債出售，是唯一可行的方法。財政部將於本周拍賣２５８０億美元國債。數量之巨

，創下單周歷史紀錄。１月份新屋動工按月上升９﹒７％，至年率計為１３２﹒６萬間，遠好過

預期１２３﹒４萬間。為自２０１６年１０月以來新高。同期建築批則按月急升７﹒４％，至年

率計為１３９﹒６萬間，創自２００７年６月以來最高。創紀錄拍賣國債，推動債息上升。經濟

數據好預期，推動通脹升溫。美股前景，實有待考驗。同時要密切留意３月份聯儲局加息的可能

性有幾高。



＊金融監管繼續緊，業務經營要配合＊



人民幣兌美元中間價在２０１７年累升６﹒７２％，在２０１８年１月份累升近３﹒５％。

主要原因為美元維持弱勢。內地經濟持續平穩增長的趨勢下，相信人民幣仍可見升勢。內地

Ｐ２Ｐ網貸平台需要在６月前完成登記及備案的工作，始可以繼續經營。但近日發現很多有問題

或不合資格的平台自行結業。估計首批可完成登記的僅有目前數目的兩成，不多於五百家。人行

在去年底推出金穩會，主要為加強商業銀行之業務管理。聯同多個部門，推出多項資產監管新規

。目的在整治資本市場之混亂、不合規及加強管治等。同時要利率市場化、擴大債市雙向發展、

網上金融平台發展和防範風險等。目的在維持金融市場平穩發展。如此大規模行動出台，估計來

年的金融或保險機構都會困難經營，到整理完善，相信要一段很長的時間去配合。



＊假期前後齊推高，企業前景仍亮麗＊



港股假期前連升三日，恆指升超過１６５４點。在一遍大好形勢下，狗年首個交易日竟未能

紅盤高收，並以近低位收市。主要原因為匯控（００００５）公布去年業績，盈利差過預期、美

國１０年期債息再衝上２﹒９２厘水平。最為重要，相信是內地仍是春節假期，北水暫停流入。

港股因此而欠缺支持動力。唯仍有投資者和基金憧憬滬深股市復市會紅盤高開，而積極推動資金

入市，帶動恆指高收。在預期加息的環境下，估計銀行股會造好一點。科技股和手機設備股在月

前調整過後，近日已略見回穩，相信仍然可以繼續追捧。保險和藥業板塊之前景，持續亮麗，也

可以追入。唯要高度關注，各企業之業績表現是否理想及結果如何。

《華盛資本證券有限公司負責人員 張穎群》

