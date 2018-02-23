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23/02/2018 16:45

《盤後部署》市場憂慮美債息持續向上，港股料續現區間徘徊

　　《經濟通通訊社２３日專訊》美國十年國債息率逼近３厘水平，外圍股市表現反覆，港股本
周主要在３０７００至３１５００區間徘徊，今早高開３２３點報２１２８９，早段在建行
（００９３９）、工行（０１３９８）及騰訊（００７００）漲近２％帶動下，港股升幅一度最
多擴至４２１點高見３１３８６。其後，重磅內銀及騰訊升幅放緩至逾１％，港股最終全日收升
３０１點，報３１２６７。主板總成交１０３３﹒３２億元，較昨日減少約１４﹒４％。
　　國指漲２０６點或１﹒６５％，報１２７３５點。滬指升２０點或０﹒６３％，報３２８９
點。

＊美國下周將出台多項數據，美股表現勢更顯波動＊

　　美國本周並無重大經濟數據出台，惟本周三（２１日）聯儲局公布１月份議息會議記錄顯示
，有不少委員認為美國經濟復甦步伐理想，更預期通脹可達到聯儲局定下的２％目標，刺激美國
十年期債息於本周持續逼近３厘水平，一度高見２﹒９５厘，創四年高位，美匯指數亦一度重上
９０關，觸發美股波動，港股升勢亦因而受壓。
　　雖美債息及美匯昨日有所回落，但下周美國有多項重磅經濟數據出台，下周一（２６日）公
布１月份新屋銷售數據；下周二（２７日）公布１月份耐用品訂單；下周三（２８日）則公布去
年第四季國內生產總值（ＧＤＰ）數據，預期按季升２﹒５％，略低於前值的２﹒６％，當日聯
儲局主席鮑威爾亦會出席聽證會，發表對利率前景的看法；下周四（１日）公布１月份個人收入
及支出數據、製造業ＰＭＩ及ＩＳＭ製造業指數，預期上述多項數據會繼續影響債息表現，料美
股走勢仍會較為波動。

＊友邦下周率先放榜，大行料港交所多賺逾兩成八＊

　　Ａ股昨日首日復市後即開門紅，急升逾２％，加上中國本周公布的多項農曆新年消費及出遊
數據理想，以及人行重啟逆回購，帶動航空股、內需股及內銀股造好。Ａ股今日亦延續昨日強勁
升勢。然而，港股仍然受外圍因素困擾，市況未明朗，Ａ股反彈未能有效帶動港股表現。另外，
即使「北水」恢復交易，但整體成交未見提升，港股上升動力明顯相對疲弱。
　　下周二友邦（０１２９９）、新地（０００１６）及新世界（０００１７）將會公布業績，
由於市場對友邦業績不太寄予厚望，看法都較為保守，料公布業績後，友邦走向始能得到確認。
港交所（００３８８）則於下周三放榜，受惠去年日均股市成交上升，摩通及高盛預料港交所去
年多賺３２％及２９％，匯證亦預測其多賺２８％，相信在佳績支持下，加上同股不同權等利好
消息帶動下，港交所於現水平會有一定支持。不過，由於港交所早前已消化部分業績消息，料股
價上升幅度有限。
　　技術上，市場仍疑慮美債息會繼續上升，影響入市意慾，料短線難補回於月初形成的
３１３００至３１７００之裂口區間，預期港股會繼續於現區間徘徊。（ｔｔ）

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