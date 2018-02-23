《外地經濟》歐洲央行會議記錄：調整貨幣政策指引仍為時尚早

《經濟通通訊社２３日專訊》歐洲央行會議記錄顯示，委員對通脹將回升至目標水平的信心

正在增強，但認為調整溝通立場以暗示政策正常化仍為時尚早。

根據會議記錄，對於調整央行立場的討論仍可能在今年初展開，但委員認為央行有必要避免

驟然作出調整，並繼續密切留意歐元升值。

目前多位委員對於歐元走勢特別敏感，因歐元大幅升值可能會削弱通脹，恐將扭轉央行過去

三年的刺激政策的效果；雖然部分委員已經表示傾向刪去必要時擴大購債的說法，但多數委員仍

認為這麼做是為時尚早。（ｍｎ）

