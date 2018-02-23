《經濟通通訊社２３日專訊》歐洲央行會議記錄顯示，委員對通脹將回升至目標水平的信心
正在增強，但認為調整溝通立場以暗示政策正常化仍為時尚早。
根據會議記錄，對於調整央行立場的討論仍可能在今年初展開，但委員認為央行有必要避免
驟然作出調整，並繼續密切留意歐元升值。
目前多位委員對於歐元走勢特別敏感，因歐元大幅升值可能會削弱通脹，恐將扭轉央行過去
三年的刺激政策的效果；雖然部分委員已經表示傾向刪去必要時擴大購債的說法，但多數委員仍
認為這麼做是為時尚早。（ｍｎ）
23/02/2018 08:32
《外地經濟》歐洲央行會議記錄：調整貨幣政策指引仍為時尚早
《經濟通通訊社２３日專訊》歐洲央行會議記錄顯示，委員對通脹將回升至目標水平的信心
正在增強，但認為調整溝通立場以暗示政策正常化仍為時尚早。
根據會議記錄，對於調整央行立場的討論仍可能在今年初展開，但委員認為央行有必要避免
驟然作出調整，並繼續密切留意歐元升值。
目前多位委員對於歐元走勢特別敏感，因歐元大幅升值可能會削弱通脹，恐將扭轉央行過去
三年的刺激政策的效果；雖然部分委員已經表示傾向刪去必要時擴大購債的說法，但多數委員仍
認為這麼做是為時尚早。（ｍｎ）
|生財有道23/02/2018
【嚟緊炒Ｄ乜－銀娛】短炒業績 中長線望破頂 中場業務不容忽視
|生財有道23/02/2018
【安邦風波】中保監：依法對安邦保險實施接管 期限一年
|國際動態23/02/2018
特朗普倡教職員佩槍 保護學生
|生財有道22/02/2018
【預算前瞻】王銳強：應未雨綢繆開徵新稅 可下調直接稅作補償
|生財有道22/02/2018
【預算前瞻】王銳強：資源應針對性運用 料財赤不會於短期出現
|生財有道22/02/2018
【預算前瞻】王銳強：估算錯誤因稅基狹窄 收入支出面對不確定性
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
生活副刊
社企廊
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰