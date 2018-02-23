《經濟通通訊社２３日專訊》世貿（ＷＴＯ）基本上支持日本針對南韓進口禁令及額外檢驗
要求的投訴，由於２０１１年的日本福島核事故，南韓對進口日本海鮮設置禁令及額外檢驗要求
。
ＷＴＯ爭端解決小組稱，南韓採行的措施最初理由的正當，但繼續執行則違反ＷＴＯ的食品
衛生檢驗與動植物檢疫措施協定（ＳＰＳ）。
南韓政府表示將上訴，並繼續維持禁令。日本一名政府官員稱，中國及台灣等國亦對日本進
口設限，日本打算根據ＷＴＯ的裁定加快與之談判。（ｍｎ）
23/02/2018 10:24
《地區經濟》世貿基本支持日本對於南韓禁止進口福島食品的投訴
《經濟通通訊社２３日專訊》世貿（ＷＴＯ）基本上支持日本針對南韓進口禁令及額外檢驗
要求的投訴，由於２０１１年的日本福島核事故，南韓對進口日本海鮮設置禁令及額外檢驗要求
。
ＷＴＯ爭端解決小組稱，南韓採行的措施最初理由的正當，但繼續執行則違反ＷＴＯ的食品
衛生檢驗與動植物檢疫措施協定（ＳＰＳ）。
南韓政府表示將上訴，並繼續維持禁令。日本一名政府官員稱，中國及台灣等國亦對日本進
口設限，日本打算根據ＷＴＯ的裁定加快與之談判。（ｍｎ）
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