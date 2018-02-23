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即市新聞

23/02/2018 09:30

《談國論企－黎偉成》工產購進價續促出廠價及物價回落

　　《談國論企》中國的工業生產者出廠價格（ＰＰＩ）於２０１８年１月份同比與環比增速，
保持雙降的良性發展態勢，而購進價格同比增長更進一步回落至５﹒２％，相信ＰＰＩ還可以下
行一段不短的時間，而原材料等生產資料出廠價升勢明顯轉趨溫和，及食品、衣著等出廠價低增
長，可望降低以製造業為主的工業生產成本，甚至紓緩居民的生活壓力，實體經濟可穩中求進成
長。
　
＊原材料採掘業出廠跌價有利製造業的產銷回報＊
　
　　據中國國家統計局發布的最新資料，工業生產者價格於２０１８年１月份的同比增長
４﹒３％，不僅比對上一個月的２０１７年１２月份的４﹒９％少增０﹒６個百分點，相對於上
年同期的６﹒９％，更回落２﹒６個百分點之普，屬全面回調的良性發展：
　　（甲）ＰＰＩ主要受跟隨生產資料的購進價格回落，特別是２０１８年１月份所處的
５﹒２％，比對上一個月和上年同期分別下降０﹒７個百分點與３﹒２個百分點，而２０１７年
１２月份環比跌幅更達１﹒２個百分點，其中：（Ａ）製造業為主的工業生產的原材料或採掘資
料的購進價格（ａ）燃料、動力類於２０１８年１月份增長６﹒２％，比２０１７年１２月份的
７﹒１％低０﹒９個百分點，上年同期則升１４﹒７％；（ｂ）黑色金屬材料類的增幅回落至單
位數的９％，相對於２０１７年１２月份所升的１０﹒６％，低１﹒６個百分點，和上年同期的
升幅更高達１８﹒９％；（ｃ）有色金屬材料於是月份所增１０﹒５％，略高於對上一個月
１０﹒４％約０﹒１個百分點，比上年同期則上升１５﹒８％；（ｄ）化工原材料的升幅
５﹒９％，相對於２０１７年１２月份的７﹒６％低１﹒７個百分點，使全年均增之數跌至
８﹒４％。凡此，皆為，購進跌價使出廠價亦跌，有利於企業改善生產、經營和回報。
　　至於（Ｂ）屬生活資料類的購進價格，亦有不同程度的增幅收窄：（ｅ）農副產品類於
２０１８年１月份同比下降０﹒１％，而２０１７年１２月份尚上漲０﹒５％；（ｆ）紡織原料
類升２﹒３％，則比對上一個月所升的２﹒８％少增０﹒５個百分點，但全年的平均升幅亦調低
至４％。
　　正正因為工業生產者的購進價格普呈增長放緩新態勢，故（乙）多個類別的ＰＰＩ漲幅亦相
應收窄，從宏觀的數據看（Ｉ）生產資料的ＰＰＩ於２０１８年１月份同比增長５﹒７％，比
２０１７年１２月份的６﹒４％增幅少增０﹒７個百分點，更比上年同期所增的９﹒１％升幅少
增３﹒４個百分點，此因：原材料出廠價的漲幅即使仍達７﹒３％，卻比對上一個月的８﹒１％
少增０﹒８個百分點，而２０１７年同期更升１２﹒９％；採掘類於是月同比增６﹒８％，而
２０１７年１２月份及１月份分別上升９﹒１％與３１％，分別少增２﹒３個百分點及２４﹒２
個百分點。
　　再自原材料、採掘類更具體的項目的出廠價，增長放緩的情況，比比皆是，其中（ｉ）煤炭
開採和洗選業的同比增長３﹒８％，不僅比２０１７年１２月份所升的４﹒７％少增０﹒９個百
分點，更重要的是這比上年同期的３８﹒４％升幅顯著回落３４﹒６個百分點；（ｉｉ）黑色金
屬礦採選業亦由上年同期的２３﹒７％的升幅，收窄至４﹒２％；（ｉｉｉ）有色金屬採礦業的
同比增長１０﹒９％，上年同期為１７﹒７％。即使（ｉｖ）石油和天然氣開採業的同比高增
１７﹒４％，但比２０１６年１２月的升幅２０﹒１％少增２﹒４個百分點，相對於２０１７年
１月份所升５８﹒５％顯著回落４１﹒１個百分點。
　
＊料民生受惠於食品衣著等生活資料出廠跌價＊
　
　　（ＩＩ）生活資料出廠價格於２０１８年１月份同比增長０﹒３％，相對於２０１７年１２
月份的０﹒５％少增０﹒２個百分點，比２０１７年同期的０﹒８％升幅少增０﹒５個百分點，
低增長形態更甚，特別是食品及衣著同比分類僅增０﹒８％與１﹒４％，低於上年同所增的
１﹒１％與１﹒５％。
　　（丙）製造業的產品出廠價格於２０１８年１月份的最新變異，為（１）通用設備製造業於
是月份上升１﹒５％，高於上年同期的０﹒３％凡１﹒２個百分點；（２）汽車製造業持平而上
年則跌０﹒６％。但（３）計算機、通信及其他電子設備製造業同比減少２％，比２０１７年１
月份所減的０﹒１％多減１﹒９個百分點；（４）鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備製造業
多增０﹒３個百分點至１﹒２％。《資深財經評論員　黎偉成》
（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）

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