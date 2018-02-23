《異動股》騰訊（００７００）獲麥格理維持跑贏大市，現反彈２％

《經濟通通訊社２３日專訊》騰訊控股（００７００）反彈１﹒６１％，報４５３﹒６元；

成交約１０８萬股，涉資４﹒８８億元。

麥格理維持公司４５０元目標價不變，評級「跑贏大市」。昨日騰訊好倉淡倉增持激烈，全

日北水買賣成交額高達２２﹒３億，但全日僅錄淨沽出１８２４萬。（ｆｆ）

