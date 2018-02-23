《異動股》鈷概念股繼續炒，新疆新鑫現飆２４％，洛鉬漲逾１％

《經濟通通訊社２３日專訊》鈷概念股繼續熱炒，新疆新鑫礦業（０３８３３）現升

２３﹒８９％，報１﹒４元；成交約６３８萬股，涉資８４３萬元。

洛陽鉬業（０３９９３）續升１﹒４２％，報６﹒４５元。金川國際（０２３６２）上升２

﹒３７％，報１﹒７３元。

近日傳出蘋果公司正在洽商首次直接從礦企長期購買鈷。尋求鎖定每年數千噸的供應合約，

合約期限五年或更長。到目前為止，蘋果公司一直把這種金屬的採購留給其電池生產商處理。

另外，對於昨日傳出蘋果為削減成本，討論在ｉＰｈｏｎｅ等產品上採用中國企業的半導體

記憶體，擬向中國國有大型半導體企業紫光集團旗下的長江存儲科技採購。據《中國證券報》引

述長江存儲相關負責人求證稱，目前仍處於保密期，暫時無可奉告。

業內專家表示，蘋果作為全球大型芯片採購商，一旦應用中國芯片，將提升中國芯片產業的

全球市場份額，並進一步推進芯片國產化進程。

其他電池股表現如下：



股份（編號） 現價 變幅

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天能動力 （００８１９） ７﹒９０元 上升１﹒４１％

理士國際 （００８４２） １﹒３５元 無升跌

超威動力 （００９５１） ５﹒１２元 下跌１﹒７３％

光宇國際 （０１０４３） ２﹒９８元 下跌０﹒６７％

比亞迪股份 （０１２１１） ７３﹒４０元 上升０﹒５５％

雅迪控股 （０１５８５） ２﹒７２元 上升０﹒７４％

泰坦能源技術（０２１８８） ０﹒９２元 無升跌

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（ｆｆ）

