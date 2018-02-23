  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

23/02/2018 12:45

《午市前瞻》港股好淡因素持續角力，裂口頂部３１７００見阻力

　　《經濟通通訊社２３日專訊》美國原油庫存量下降，油價上升，推動油股上漲，而美國１０
年期國債孳息率亦從星期三創下的高位輕微回落，道指收升１６４點，報２４９６２點，標指
微升２點，報２７０３點，惟納指跌勢持續微跌８點，報７２１０點。受外圍因素刺激，港股今
早高開３２４點報３１２８９，在重磅股騰訊（００７００）和建行（００９３９）帶動下，加
上內銀股上升，港股一度高見３１３８７點，惟其後升幅收窄，半日收升２６０點或０﹒８４％
，報３１２２６點。主板成交５９１﹒８１億元。
　　國指亦升１６９點或１﹒３５％，報１２６９７點。滬指收升３點或０﹒１％，報３２７１
點。

＊安邦被接管相關股份未受影響＊

　　內銀股全線造好，當中建行半日升０﹒７２％，午收８﹒４５元；中行（０３９８８）漲或
１﹒８４％，報４﹒４２元；工行（０１３９８）半日升０﹒８６％，報７﹒０１元；交行
（０３３２８）漲１﹒２５％，午收６﹒４７元。
　　安邦保險集團原董事長、總經理吳小暉因涉嫌經濟犯罪，被依法提起公訴，中保監今日起對
安邦集團實施接管，接管期限一年。相關概念股份未受影響，當中民行（０１９８８）半日升
３﹒０２％，午收８﹒５４元；招行（０３９６８）漲２﹒６８％，午收３４﹒５５元。
　　內房股萬科企業（０２２０２）獲野村把其目標價大升３７﹒５４％至４４﹒７元，評級維
持「增持」，半日升１﹒９６％，午收３６﹒５元。其他內房股亦走強，中海外（００６８８）
午升１﹒６２％，報２８﹒３元；碧桂園（０２００７）半日急升３﹒９６％，午收１４﹒７２
元，為升幅最大恆指成分股；融創（０１９１８）半日升２﹒２５％，報３１﹒７５元。

＊蒙牛半日跌１％表現最差藍籌＊

　　手機設備股則走勢偏軟，早前升勢強勁的舜宇光學科技（０２３８２）自本周三升至高位後
持續調整，半日跌０﹒３１％，午收１２８﹒１元；惟瑞聲科技（０２０１８）早市中泉走勢一
路偏軟，至午收前回升０﹒４５％，報１５５﹒９元。
　　騰訊（００７００）半日升０﹒９９％，午收４５０﹒８元；而蒙牛乳業（０２３１９）半
日跌０﹒９４％，報２６﹒２５元，為表現最差藍籌。
　　新股彌明生活百貨（０８４７３）連升五天，一度高見０﹒７２元，半日升１９﹒６７％，
報０﹒７３元。

＊張智威：港交所暫難挑戰３００元，環保鐵路股炒兩會消息＊

　　信誠證券聯席董事張智威對《經濟通通訊社》表示，美國十年期債息持續逼近三厘水平，從
而令美國及香港股市表現受壓，但另一方面，港股進入業績期，市場亦憧憬企業去年業績表現，
大市在低位有一定的支撐。在上述兩項好淡因素角力下，港股升幅受到限制，後市表現未算十分
明朗，２月初下跌裂口頂部約３１７００水平見阻力，３１０００暫見支持。
　　Ａ股昨日狗年首日開市即紅盤高收，但未能帶動中資金融股造好，張智威認為，內銀股自去
年１２月大市回調下仍發力向上，其中，建行更於上月底一舉突破９元關兼破頂。不過，隨著內
銀早前急升，建行及工行股息率亦降至近４厘水平，亦同時大致消化去年業績改善憧憬等因素，
預期內銀再出現如上月升浪的機會不大。
　　張智威又指，港交所將於下周三（２８日）放榜，但港股近日成交開始出現萎縮跡象，對港
交所升勢不利。加上港交所業績透明度較其他股份高，股價已大致反映業績利好因素。至於同股
不同權諮詢方面，由於市場預期有關修改事在必行，預期再刺激港交所急升的機會不大，短期突
破３００元關口機會不大，預計於今年中最快會有同股不同權的新經濟股來港上市，屆時才有較
大機會成功挑戰。
　　隨著內地「兩會」臨近，張智威建議投資者可留意環保及鐵路板塊，加上該兩板塊表現落後
，又同時作為國家重大政策，龍頭股如北控水務（００３７１）、光大國際（００２５７），以
及中交建（０１８００）及中車時代（０３８９８）等值得留意。（ｔｔ、ｂｎ）

返回新聞主頁

最新專題
More
生財有道23/02/2018
【安邦風波】中保監打響強監管新春頭炮 入主安邦人選料成焦點
生財有道23/02/2018
【預算前瞻】自願醫保快公布勢可扣稅 學者料吸引中產參與
生財有道23/02/2018
【嚟緊炒Ｄ乜－銀娛】短炒業績 中長線望破頂 中場業務不容忽視
生財有道23/02/2018
【安邦風波】中保監：依法對安邦保險實施接管 期限一年
國際動態23/02/2018
特朗普倡教職員佩槍 保護學生
生財有道22/02/2018
【預算前瞻】王銳強：應未雨綢繆開徵新稅 可下調直接稅作補償
人氣文章
財經新聞
評論
專題
生活副刊
DIVA
最近7天
最近30天
我要退休 ． 羅國森、曾智華
退休投資—三隻鐵股
形象UP！ ． 藍婷
【職場拜年要知禮！】10大拜年「職場禮儀」 2
星座命理
【狗年開工大吉】初五開工最好？小心生肖相沖！ 3
陶冬天下 ． 陶冬
股市失樂園 2
小薯茶水間 NEW
【開工大吉】同事利是好難逗？醒你5大必勝攻略！ 5
綠路閑人 ． lolo
同檯食飯共修行 8
中環人 ． 溫天納
不再炒作概念的狗年股市 新文章
鬆一鬆 ． 通通
【一生受用】10個實用的生活小技巧！ 2
論盡中港台 ． 岑逸飛
【2018預測】戊戌狗年，月食修刑 5 新文章
我家私房菜 ． 韋太
【初七吃素】雜錦素炒 2
走肉廚房 ． Cathy Lee
【補脾益氣】金栗芝蔴油飯 2
美女中醫 ． 譚莉英
【新年暴食】減肥大計前功盡廢，綠豆海帶山楂粥瘦身急救 4
政經頑石不低頭 ． 石鏡泉
雞飛狗走重臨？
醫美正當時 ． 張傑
傷皮膚？不能曬太陽？拆解激光美容七大常見誤解 3
健康解「迷」
【脾胃弱者食蒜易肚瀉！】配白飯吃可減不適？（內附健脾去濕湯食譜） 3
香港街頭美食
【口袋清單】4間深圳網紅咖啡店 自拍、喝咖啡、消磨一個下午時光 新文章
娛樂情報
黃子華《棟篤特工》6天破2500萬甩「票房毒藥」 影迷齊鼓掌︰吐氣揚眉 3
玄來更精彩 ． 黃美雲
中央肥胖有危險 五分鐘減肚腩神功 2 新文章
食療新意思 ． 陳沛思
【消食化積】新春養生桂圓普洱茶，生熟普洱大不同 3
台灣熱話 ． 姚超文
【台北地道潮州菜】 價格親民水準高！必食鹵水鵝、芋泥鴨、石榴雞 1
暢所欲妍 ． 屈穎妍
停一停，忍一忍 164
立會透視鏡 ． 馬天娜
DQ姚周 政府迫不得已 106
玩樂好去處
【灣仔新蒲點】全新3層日系雜貨店！集日本直送零食＋美容＋廚具＋Café於一身 1
Member Zone
【家有柴犬 喜事常來】賞你HK$3,888開年大福袋及50份開年利是
香港街頭美食
【新年必備賀年糕】小編反轉廚房！炮製「色香味俱全」臘味蘿蔔糕（附食譜） 3
政是有心 ． 余君雋
不就是打入建制反建制 夠膽推港獨無膽認港獨 27
What's On
【拜年錦囊】史上最齊親戚關係稱呼表！「夠誠意、夠體面」賀年禮盒推介 2
第一桶金 ． 方元
和女兒設計投資組合 期望5年50%回報 2
我要退休 ． 羅國森、曾智華
退休投資—三隻鐵股
健康Video
【團年食得清淡啲】素盆菜試食 特色菇菌有肉感！ 4
有種生活 NEW
【深入北韓】80後女生做導遊 帶團走進平壤人的生活 2
欣欣食乜嘢 ． 曾欣欣
別看輕白蘿蔔 消滯增強抵抗力一樣掂 8
小薯茶水間 NEW
2018打工仔攻略 麥玲玲教你職場趨吉避凶！ 4
鬆一鬆 ． 通通
【心理測驗】你第一眼看到什麼，就決定你是什麼樣的人！ 4
陶冬天下 ． 陶冬
算法股災
「男」言之隱 NEW
男士陰莖硬度分4級 三高人士易不舉 2
玄來更精彩 ． 黃美雲
【對女性不利?!】超級藍血月的啓示 1
健康大晒 NEW
【救心黃金十秒】冬天應如何保護心臟？必須了解的危險信號及緊急應對措施 4
星座命理
【玄來咁簡單！】增加財富有妙法
抵玩自助遊
【$10,000玩7日】快閃水都威尼斯 米蘭大教堂朝聖 1
產品簡介

【家有柴犬 喜事常來】分享「喜」氣 內附摺紙教學

【etnet Bonus賞你】E-Max WearHouse 100元現金禮券

【etnet Bonus賞你】新港城中心 至型行李箱保護套

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
Lifestyle 生活副刊
SEG 社企廊