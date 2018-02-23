《午市前瞻》港股好淡因素持續角力，裂口頂部３１７００見阻力

《經濟通通訊社２３日專訊》美國原油庫存量下降，油價上升，推動油股上漲，而美國１０

年期國債孳息率亦從星期三創下的高位輕微回落，道指收升１６４點，報２４９６２點，標指

微升２點，報２７０３點，惟納指跌勢持續微跌８點，報７２１０點。受外圍因素刺激，港股今

早高開３２４點報３１２８９，在重磅股騰訊（００７００）和建行（００９３９）帶動下，加

上內銀股上升，港股一度高見３１３８７點，惟其後升幅收窄，半日收升２６０點或０﹒８４％

，報３１２２６點。主板成交５９１﹒８１億元。

國指亦升１６９點或１﹒３５％，報１２６９７點。滬指收升３點或０﹒１％，報３２７１

點。



＊安邦被接管相關股份未受影響＊



內銀股全線造好，當中建行半日升０﹒７２％，午收８﹒４５元；中行（０３９８８）漲或

１﹒８４％，報４﹒４２元；工行（０１３９８）半日升０﹒８６％，報７﹒０１元；交行

（０３３２８）漲１﹒２５％，午收６﹒４７元。

安邦保險集團原董事長、總經理吳小暉因涉嫌經濟犯罪，被依法提起公訴，中保監今日起對

安邦集團實施接管，接管期限一年。相關概念股份未受影響，當中民行（０１９８８）半日升

３﹒０２％，午收８﹒５４元；招行（０３９６８）漲２﹒６８％，午收３４﹒５５元。

內房股萬科企業（０２２０２）獲野村把其目標價大升３７﹒５４％至４４﹒７元，評級維

持「增持」，半日升１﹒９６％，午收３６﹒５元。其他內房股亦走強，中海外（００６８８）

午升１﹒６２％，報２８﹒３元；碧桂園（０２００７）半日急升３﹒９６％，午收１４﹒７２

元，為升幅最大恆指成分股；融創（０１９１８）半日升２﹒２５％，報３１﹒７５元。



＊蒙牛半日跌１％表現最差藍籌＊



手機設備股則走勢偏軟，早前升勢強勁的舜宇光學科技（０２３８２）自本周三升至高位後

持續調整，半日跌０﹒３１％，午收１２８﹒１元；惟瑞聲科技（０２０１８）早市中泉走勢一

路偏軟，至午收前回升０﹒４５％，報１５５﹒９元。

騰訊（００７００）半日升０﹒９９％，午收４５０﹒８元；而蒙牛乳業（０２３１９）半

日跌０﹒９４％，報２６﹒２５元，為表現最差藍籌。

新股彌明生活百貨（０８４７３）連升五天，一度高見０﹒７２元，半日升１９﹒６７％，

報０﹒７３元。



＊張智威：港交所暫難挑戰３００元，環保鐵路股炒兩會消息＊



信誠證券聯席董事張智威對《經濟通通訊社》表示，美國十年期債息持續逼近三厘水平，從

而令美國及香港股市表現受壓，但另一方面，港股進入業績期，市場亦憧憬企業去年業績表現，

大市在低位有一定的支撐。在上述兩項好淡因素角力下，港股升幅受到限制，後市表現未算十分

明朗，２月初下跌裂口頂部約３１７００水平見阻力，３１０００暫見支持。

Ａ股昨日狗年首日開市即紅盤高收，但未能帶動中資金融股造好，張智威認為，內銀股自去

年１２月大市回調下仍發力向上，其中，建行更於上月底一舉突破９元關兼破頂。不過，隨著內

銀早前急升，建行及工行股息率亦降至近４厘水平，亦同時大致消化去年業績改善憧憬等因素，

預期內銀再出現如上月升浪的機會不大。

張智威又指，港交所將於下周三（２８日）放榜，但港股近日成交開始出現萎縮跡象，對港

交所升勢不利。加上港交所業績透明度較其他股份高，股價已大致反映業績利好因素。至於同股

不同權諮詢方面，由於市場預期有關修改事在必行，預期再刺激港交所急升的機會不大，短期突

破３００元關口機會不大，預計於今年中最快會有同股不同權的新經濟股來港上市，屆時才有較

大機會成功挑戰。

隨著內地「兩會」臨近，張智威建議投資者可留意環保及鐵路板塊，加上該兩板塊表現落後

，又同時作為國家重大政策，龍頭股如北控水務（００３７１）、光大國際（００２５７），以

及中交建（０１８００）及中車時代（０３８９８）等值得留意。（ｔｔ、ｂｎ）

