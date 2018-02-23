《美元走勢－羅明立》美匯連日反彈後回軟，歐元繼續部署低位吸納

最高 最低 東京收市



美元╱日圓 １０７﹒１３ １０６﹒７３ １０７﹒０８

歐元╱美元 １﹒２３３２ １﹒２２８０ １﹒２２８４

英鎊╱美元 １﹒３９６０ １﹒３９２３ １﹒３９３７

美元╱瑞郎 ０﹒９３６３ ０﹒９３２７ ０﹒９３５７

美元╱港元 ７﹒８２４３ ７﹒８２１０ ７﹒８２２８

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《美元走勢》星期四（２２日）德國２月Ｉｆｏ商業景氣指數回落至１１５﹒４，英國第四

季經濟增長亦輕微向下修正至年增長１﹒４％，而美國上周申領失業救濟人數則減少至２２﹒２

萬。

美匯指數連日反彈後昨日回軟，失守９０水平。聯儲局「鴿」派委員發表無需急於加息的言

論，並指加息過多會限制經濟增長，應先行觀望稅改的效果再作決定。言論令１０年期債息亦輕

微回落，美股升１６４點而美元亦跌至８９﹒７０附近。

歐元在１﹒２２６０附近顯著反彈近１００點，德國聯合政府籌組順利，但意大利大選即將

舉行，可能會影響歐元的反彈勢頭，技術走勢仍然維持雙頂形態，密切注視其發展但繼續部署低

位吸納。



方向 入市價 目標位 止蝕



美元╱日圓 買入日圓 １０７﹒５０ １０６﹒５０ １０８﹒００

歐元╱美元 買入歐元 １﹒２２４０ １﹒２４００ １﹒２１８０

英鎊╱美元 觀 望

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望



《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》

