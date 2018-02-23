【本港樓市】中原ＣＣＬ八大指數４２周以來首次齊創歷史新高

《經濟通通訊社２３日專訊》中原城市領先指數ＣＣＬ最新報１７１﹒５９點，連續２周創

歷史新高，按周升１﹒７７％，連升２周共２﹒２０％。本周ＣＣＬ八大指數齊創歷史新高，中

原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，情況為４２周以來首見，反映市民趕於新春長假前入市

，刺激樓價上揚。他相信，新春後樓市進入傳統季節性旺市，相信樓價繼續向升。



＊豪宅樓價跑贏大市＊



中原城市大型屋苑領先指數ＣＣＬ＿Ｍａｓｓ及ＣＣＬ（中小型單位）亦連續６周創歷史新

高。ＣＣＬ＿Ｍａｓｓ按周升１﹒４６％至１７３點。ＣＣＬ（中小型單位）按周升１﹒５０％

至１７１﹒５９點。

豪宅樓價跑贏大市，ＣＣＬ（大型單位）按周升３﹒２３％至１７１﹒５７點，創歷史新高

，升幅７２周最大。升市１６周計，ＣＣＬ（大型單位）累升９﹒０７％，升幅高於同期中小型

單位及大型屋苑指數。



＊分區樓價齊創新高，九龍樓價按周升最多＊



按分區樓市指數計，四區指數齊升至創新高水平，新界東ＣＣＬ＿Ｍａｓｓ連續４周創歷史

新高，按周升０﹒９１％、新界西ＣＣＬ＿Ｍａｓｓ按周升０﹒８２％、港島ＣＣＬ＿Ｍａｓｓ

報１７８﹒６２點按周升１﹒４６％，而九龍ＣＣＬ＿Ｍａｓｓ按周升２﹒１６％至

１６９﹒１９點。（ｋｙ）

