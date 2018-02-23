《再戰明天》下周一日本公布領先指標，中電和中華汽車派業績

《經濟通通訊社２３日專訊》下周一（２６日），日本公布１２月領先指標，台灣公布１月

失業率。



＊歐洲央行執委科爾發表講話＊



在外圍重要經濟活動上，本港時間明晨２：３０ａｍ，歐洲央行執委科爾在２０１８美國貨

幣政策論壇上發表講話。

４：４０ａｍ，舊金山聯邦儲備銀行總裁威廉姆斯就經濟前景及其對貨幣政策的影響發表講

話。２：３０ａｍ，克利夫蘭聯邦儲備銀行總裁梅斯特在上述芝加哥大學布斯商學院的論壇參加

「貨幣政策目標評估」的小組討論。

中國經濟５０人論壇２０１８年年會舉行，主題為「從高速增長到高質量發展」。



＊台灣公布１月失業率＊



在數據方面，下周一下午１：００ｐｍ，日本公布１２月領先指標和同時指標。同時，新加

坡公布１月工業生產（經季節調整），月率料由下滑２％升上２﹒７％；年率料由下滑３﹒９％

升上７﹒８％。

下午４：００ｐｍ，台灣公布１月失業率。



＊中電和中華汽車派業績＊



在本港，下周一公布業績的公司有：中電控股（００００２）、中華汽車（０００２６）、

玖龍紙業（０２６８９）、和記電訊香港（００２１５）、香港教育國際（０１０８２）、萬華

媒體（００４２６）、信義玻璃（００８６８）、信義光能（００９６８）、新世界百貨中國

（００８２５）、新創建集團（００６５９）、首創置業（０２８６８）和江南布衣

（０３３０６）。（ｈｏ）

