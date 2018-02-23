《真知灼見－溫灼培》安倍政府是要強日圓而非弱日圓

《真知灼見》日本首相安倍晉的主要經濟顧問濱田宏一於周四（２２日）公開指出，日本央

行應考慮購海外債券作為量寬政策的一部分。此話一出，日圓只曾輕微回落至靠近１０７﹒６０

兌１美元，便很快又再回復強勢。市場似乎也不太相信日央行會真正這樣做，安倍政府的葫蘆裏

究竟賣甚麼藥？

這裡有兩點我們先要弄清楚。首先，隨著日本近半年的經濟明顯改善，市場上一直有聲音質

疑日央行為何仍要保持日本１０年債息於零的極端做法。也是說，市場上已有聲音認為日央行應

該開始減少量寬；但現在安倍這位經濟顧問提出的卻是鼓吹加大量寬，這與日本現時的經濟狀況

並不匹配。



＊濱田宏一在迷惑市場＊



其次，現時日央行印出的銀紙，主要是買日本債及日本股市ＥＴＦ，目的是壓低日本國內債

息及推高日本企業的股價，從而達至刺激經濟的效果。但如濱田宏一所指，日央行印出的銀紙，

若是購買海外債券，如美債，這對日本本身經濟又有甚麼幫助呢？明顯地，這樣做的唯一動機是

要透過資金外流使日圓匯價下跌；並希望透過日圓下跌，刺激出口刺激通脹改善經濟。然而，這

衍生的最大問題是會觸怒Ｇ７其他成員國，造成惡性的貨幣戰；所以過去日本一直也不敢這樣做

。當於２０１６年面對最嚴峻的經濟狀況時，日本也沒有買海外債券行動；到面對經濟大幅改善

的今天，為何安倍政府要冒險受Ｇ７的指摘而提出買海外債？這聽落有點不合理。



＊美元兌日圓或試穿１０５＊



基於上述兩疑點，筆者不相信安倍政府會真的要購買海外債；而上述言論的目的，可能只是

想「迷惑」市場，以免日圓匯價升得太快太急而已。但為何說其目的只想減慢日圓強勢，而非使

日圓匯價走弱？大家可記得，於今年１月９日，日央行才宣布減少買債規模。在未公布前日圓還

處於１１２╱１１３兌１美元範圍，公布後隨即觸發日圓匯價走強，並一直走強到今天。筆者相

信，既然日央行有心以行動推升日圓匯價，斷不會因日圓稍升數百點便改變初衷；建議大家投資

者不要被濱田宏一的言論迷惑，以為日本真想要弱日圓。筆者的想法是，假使美元遲遲不能重返

１０８日圓之上，美元兌日圓的跌勢可能會進一步形成，屆時提防美元可能要再試１０５日圓甚

至更低水平。《恆生銀行高級投資市場經理 溫灼培》

（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）

